柯市府30日審大巨蛋案　林洲民爆遠雄交「假電腦模擬」

▲台北市都發局前局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府將在30日進行都市設計審議委員會，審大巨蛋案，台北市議員邱威傑才質疑不到3天前才通知，遠雄卻連資料都沒交，如何開會？未料，前都發局長林洲民29日又在臉書爆料，他讀過避難電腦模擬後，發現遠雄完全無視救災動缐，簡直是「假電腦模擬」。

林洲民批評，遠雄公司所提供的大巨蛋園區的避難電腦模擬，極其草率，這是罔顧市民公共安全的最壞示範，無論是59833或是70000人的模擬，均為剪接的片段呈現；事實上，委員會已經多次要求遠雄公司必須提供全時段的影片，以利委員作全時、細節的比對。

林洲民質疑，遠雄公司所提供的影片，很明顯的關閉了重要模式，其內建參數未明;，因此，無從比對緊急逃生模擬是否適用，遠雄公司所使用的EXODUS 軟體，其網站上就明示正確的使用方式，懇請遠雄公司遵守規定，提供正確的電腦模擬。

林洲民還說，遠雄公司所提供的避難電腦模擬，完全無視長達約1486公尺長，4公尺寛的救災動缐之存在（面積為5944平方公尺），這是個不顧市民安全的一個「假電腦模擬」。

林洲民最後強調，敬告遠雄。大巨蛋體育園區除了都審之外，還有環差及建造執照的審查，「大巨蛋的審理進度，決定在遠雄公司準備設計圖説之是否完整、正確，以及是否正視對市民之公共安全」。