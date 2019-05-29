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秦慧珠要柯文哲簽承諾書：當選總統要求各縣市取消敬老金

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▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲29日到議會進行總質詢，國民黨議員秦慧珠質詢時，指市府為了打擊議會做了一個重陽敬老金民調，掩護性的問了很多問題後，最後才問支不支持柯市府砍敬老金的做法，然後得到57%支持、28%不支持的答案。秦慧珠痛批，該民調耍詐、以偏概全，對不起台北市的老人，還質疑是假民調，柯文哲對此則反嗆，「我們怎麼會做假民調」、「假民調不是我們專長」，一旁的研考會主委余家哲還小聲提醒柯不要生氣。

秦慧珠表示，她把歷來研考會做的民調調出來，做了問卷分析，發現今年柯文哲真的是對不起市民，每天無心市政趴趴走、到處去選總統，今年市府做的滿意度問卷答案是不及格的，整體6項只有45%滿意度。

她當著柯文哲的面，直指要不要反省檢討並強調市民的眼睛是雪亮的，做得好做不好老百姓心中自有一把尺，「所以你要選總統，選什麼總統？你成績那麼退步！」

「我們最近針對敬老金有一個相關的法案，你們為了打擊議會，特別做了一個民調今天發布。」秦慧珠指出，老人福利工作只有28%人滿意，看看你自己做的，「市長你今天公布的市政滿意度，其中夾七夾八的、掩護性的問了很多敬老卡的問題，到12題才問，支不支持將原本要發放的8億元敬老金經費投入其他老人福利政策。」

秦慧珠說，市府新聞稿指出有57%的人支持的、28%的不支持，可是再細分，65歲到69歲以及70歲以上的老人，對問卷一半以上是不滿意；65歲到69歲滿意的總是是36.3%，不滿意是47.2%，不滿意比慢多了10.9%；再看70歲以上老人，滿意的是25.7%、不滿意是50.7%，滿意跟不滿意多了百分之25%。

「換句話說，我覺得你非常對不起台北市的老人。」秦慧珠痛批柯文哲製造青銀對立、世代對立，用所有人、從20歲到70歲以上通通問，可是這是65歲以上老人的福利，等於用全體去消滅老人的民意支持度，她覺得這是非常不道德。

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者徐斌慎攝）

秦慧珠表示，柯市府用這樣不公正不客觀、以偏概全的民調給自己臉上貼金，57%的人贊成不發、28%不贊成，這民調基本上是在耍詐，是以偏概全，對不起這些老人，你還要這樣掩耳盜鈴、魚目混珠欺負老人，我就請你簽連署書，假設不發敬老金有57%的人贊成、28%不贊成，請你把他列為競選總統政見，就簽承諾書叫「本人柯文哲當選中華民國第15任總統之後，將要求各縣市政府比照台北市取消一般老人（65歲以上）的重陽敬老金，即2020年全面取消中華民國各縣市政府對一般老人（65歲以上）的重陽節禮金」，把他列為政見

接著，秦慧珠還拿著承諾書走上備詢台，表示自己第一次要求你簽承諾書，「我說明一下，5年來我第一次上台喔」、「從來不屑用道具，我用嘴巴就可以跟你答辯」，一旁的柯文哲幾度要插話解釋，但都被秦慧珠打斷。

由於秦慧珠不斷要求要簽承諾書才能回答，還說不簽就耗著，柯文哲反嗆，「我也不是第一天當市長要耗我們來耗」，隨後表示，如果全台灣各縣市老人福利都可以到台北市水準，那可以不用發，但老實講，台北市的老人福利可以做比較，還是有很多贏人家的地方。

這時後，秦慧珠拿起承諾書，打斷柯文哲回答，而柯文哲則說「謝謝你的幫忙」，但秦慧珠聽了後繼續砲轟，這麼偉大的政策，推廣到全中華民國，柯文哲當選2020中華民國總統，全中華民國各縣市政府敬老金全面停發，否則就是對不起台北市的老人。

面對秦慧珠咄咄逼人的攻勢，柯文哲表示，這個題目有空我們是可以來做辯論，「我也覺得國家的政策還是要有理想性」，接著碎念說，「我們怎麼會做假民調」、「假民調不是我們專長」。柯強調，重陽敬老金凸顯台灣在社福制度的問題，非法定獎補助不應當這樣無限制發放。

但秦慧珠仍不滿反嗆，上禮拜三，市府三位副市長帶消防局長到國民黨團來拜託，增加消防隊加班費之外的補助，「那個也沒有法律規定啊」；然後每個老人中午的供餐補助40元，結果本意會有同仁說增加為50元，你一口答應一個便當增加10元，這也沒有法定支出啊，「你想增加就增加、不想增加就不增加，當你想增加的時候，還帶著大軍到本黨團拜託；不想發的時候你就用法律規定不發，所以沒關係，台北市的老人、中華民國的老人都看在眼裡。」

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市

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