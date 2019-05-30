獎狀印愛情摩天輪挨轟「教壞囝仔大小」　教育局：要正向思考

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府教育局公布2019年市長獎狀，上頭有印製摩天輪的樣式，這讓民進黨議會黨團相當不滿意，開記者會痛批高雄市政府根本是「教壞囝仔大小」，不過教育局副局長黃盟惠出面回應，請民進黨的議員要「正向思考」。

▲高雄市教育局設計今年的市長獎狀有「摩天輪」，讓民進黨議員轟：「教壞囝仔大小」 。（圖／記者吳奕靖攝）

民進黨團為獎狀上頭印製「摩天輪」臨時召開記者會，市議員們一字排開，前議長康裕成先開口表示，先是質疑圖樣究竟是「車輪牌」或是高雄的「愛情摩天輪」、「摩鐵摩天輪」嗎？康裕成表示多數的人都會認為是「摩鐵摩天輪」，如果是摩天摩天輪的話就根本是「教壞囝仔大小」，「真的很會拍馬屁」！

▲高雄教育局設計2019年的市長獎狀有「摩天輪」，讓民進黨議員轟：「教壞囝仔大小」 。（圖／記者吳奕靖攝）

康裕成質疑摩天輪的意義，真的是「節節高升」的意思嗎？不是轉一圈就會掉下來嗎？康裕成問：「韓市長請問你，這個東西代表什麼意義，我想要請問韓國瑜市長，如果家長質疑說市長，你放這個我該怎麼教我們家小孩，媽媽要怎麼解釋這是愛情摩天輪，請問高雄市優秀子弟，他拿到這個獎狀會做何感想，你真的要這樣做嗎？」

對此高雄市政府教育局黃盟惠出面回應，這個時間就是要鼓勵畢業生繼續向上，請大家往正向的方向去思考，這也是個社會教育的價值，讓孩子們思考所代表的真正意涵，「大家要一起來宣揚的是正向的態度，來鼓勵我們的孩子，在人生的下一個階段勇往向前，去迎向未來」。記者追問，現在意思是要告訴民進黨議員們應該要正向思考？黃盟惠表示：「就大家一起往正向思考」。

▲高雄市教育局設計今年的市長獎狀有「摩天輪」，讓民進黨議員轟：「教壞囝仔大小」 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過國民黨高雄市議員李雅芬則是出面力挺教育局，有5個小孩的媽媽李雅芬說：「我覺得小孩子應該不會想到這個區塊，而且我覺得你心裡面想的是什麼？你看到的就是什麼？你說出來的就是什麼，所以這是個很正向的設計」。