《復仇者》拍攝地！喬治亞州通過「最嚴」墮胎法　迪士尼：沒人想在那工作

美國喬治亞州於本月初通過嚴格的反墮胎法,並將於明年生效。在該州有許多投資的華特迪士尼公司(Walt Disney Co.)表示,若反墮胎法生效,那麼將「非常難」在喬治亞州進行拍攝工作,因為沒人想在該州工作。截至目前迪士尼以在該州拍攝《黑豹》、《復仇者聯盟:終局之戰》等賣座電影,若是停止繼續在該片場拍攝,將會對喬治亞州的就業市場造成衝擊。

根據《路透》獨家指出,迪士尼CEO羅伯艾格(Bob Iger)對繼續在喬治亞州拍攝電影持保留態度。艾格表示,「我們很多員工也許不願意在該地工作,我們必須尊重他們的意願,若是反墮胎法生效,我不認為繼續在該地拍攝有任何意義。」根據美國電影協會(MPAA)數據,由於該州提供電影產業非常優惠的稅率,因此吸引許多製片公司,光是2018年就有455電影、影集在該地拍攝,估計提供9萬2000個工作機會。

該反墮胎法稱為「心跳法案」(Heartbeat Bill),意旨若是能胎兒能測得心跳後,孕婦則不可以進行墮胎,否則就是違法,也就是說,女性最早可能在懷孕6周時就禁止墮胎,幾乎等同於一知道懷孕就沒有墮胎的空間。依照喬治亞州現行的墮胎法,只要是懷孕20周內,都可以合法墮胎,喬治亞州共和黨州長肯普(Brian Kemp)對此表示,「喬治亞州是非常珍惜生命的地方,我們會致力保護無辜生命。」

除了迪士尼之外,影音平台Netflix率先在28日表態指出,若是該法案生效,將會「重新考慮」在該州的所有投資。而許多演員與製片人也表示,若墮胎法通過,將拒絕在喬治亞州工作。

