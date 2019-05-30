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《復仇者》拍攝地！喬治亞州通過「最嚴」墮胎法　迪士尼：沒人想在那工作

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▲▼迪士尼CEO羅伯艾格（Bob Iger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪士尼CEO羅伯艾格（Bob Iger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

美國喬治亞州於本月初通過嚴格的反墮胎法，並將於明年生效。在該州有許多投資的華特迪士尼公司（Walt Disney Co.）表示，若反墮胎法生效，那麼將「非常難」在喬治亞州進行拍攝工作，因為沒人想在該州工作。截至目前迪士尼以在該州拍攝《黑豹》、《復仇者聯盟：終局之戰》等賣座電影，若是停止繼續在該片場拍攝，將會對喬治亞州的就業市場造成衝擊。

根據《路透》獨家指出，迪士尼CEO羅伯艾格（Bob Iger）對繼續在喬治亞州拍攝電影持保留態度。艾格表示，「我們很多員工也許不願意在該地工作，我們必須尊重他們的意願，若是反墮胎法生效，我不認為繼續在該地拍攝有任何意義。」根據美國電影協會（MPAA）數據，由於該州提供電影產業非常優惠的稅率，因此吸引許多製片公司，光是2018年就有455電影、影集在該地拍攝，估計提供9萬2000個工作機會。

▲▼《復仇者聯盟4》5天超越《黑豹》總票房。（圖／迪士尼提供）

▲《復仇者聯盟4》與《黑豹》皆在喬治亞州片場拍攝。（圖／迪士尼提供）

該反墮胎法稱為「心跳法案」（Heartbeat Bill），意旨若是能胎兒能測得心跳後，孕婦則不可以進行墮胎，否則就是違法，也就是說，女性最早可能在懷孕6周時就禁止墮胎，幾乎等同於一知道懷孕就沒有墮胎的空間。依照喬治亞州現行的墮胎法，只要是懷孕20周內，都可以合法墮胎，喬治亞州共和黨州長肯普（Brian Kemp）對此表示，「喬治亞州是非常珍惜生命的地方，我們會致力保護無辜生命。」

除了迪士尼之外，影音平台Netflix率先在28日表態指出，若是該法案生效，將會「重新考慮」在該州的所有投資。而許多演員與製片人也表示，若墮胎法通過，將拒絕在喬治亞州工作。

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