快訊／ 中壢驚傳男子持刀隨機砍人 搶奪機車逃逸2小時被逮

▲桃園市29日晚間在中壢後車站驚傳男子持刀連砍2人，搶奪機車後逃逸2小時被逮獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢後車站29日晚間7時許驚傳男子持菜刀隨機砍傷路人，這名男子不知何故突然在鬧區街頭對機車騎士吆喝，隨後持刀連砍2名騎士，搶走騎士隨身皮包與機車後逃逸，警方布線追緝在晚間9時許在大園區逮捕兇嫌到案，目前正釐清男子行兇動機，受傷2名騎士經過醫療包紮後仍餘悸猶存。

▲桃園市29日晚間在中壢後車站驚傳男子持刀連砍2人，兇刀被當場查扣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局29日晚間7時28分獲報，健行路1名年約30餘歲林姓男子手持菜刀劃傷2名路過機車騎士，男子原本只是作勢要砍人，騎士還來不及反應就真的被砍了，還要求他們繳出隨身財物，然後還搶走機車逃逸，受害騎士指出，根本不認識這名男子，經包紮治療後已無大礙，但餘悸猶存。

▲桃園市29日晚間在中壢後車站驚傳男子持刀連砍2人，受害者包紮後仍餘悸猶存。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，年約30餘歲的林姓男子搶走機車後，往平鎮方向逃逸，後來在平鎮區文化路又強盜另一輛機車逃逸，警方又查出林在桃園區大業路上三度強盜機車往蘆竹區逃逸，專案小組在晚間近9時許在大園區大觀路上發現林的蹤跡，還一度持菜刀拒捕，經警方優勢警力壓制才就範，目前正釐清林男為何要三度搶奪機車逃逸動機。

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