　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／中壢驚傳男子持刀隨機砍人　搶奪機車逃逸2小時被逮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市29日晚間在中壢後車站驚傳男子持刀連砍2人，搶奪機車後逃逸2小時被逮獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市29日晚間在中壢後車站驚傳男子持刀連砍2人，搶奪機車後逃逸2小時被逮獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢後車站29日晚間7時許驚傳男子持菜刀隨機砍傷路人，這名男子不知何故突然在鬧區街頭對機車騎士吆喝，隨後持刀連砍2名騎士，搶走騎士隨身皮包與機車後逃逸，警方布線追緝在晚間9時許在大園區逮捕兇嫌到案，目前正釐清男子行兇動機，受傷2名騎士經過醫療包紮後仍餘悸猶存。

▲桃園市29日晚間在中壢後車站驚傳男子持刀連砍2人，兇刀被當場查扣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市29日晚間在中壢後車站驚傳男子持刀連砍2人，兇刀被當場查扣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局29日晚間7時28分獲報，健行路1名年約30餘歲林姓男子手持菜刀劃傷2名路過機車騎士，男子原本只是作勢要砍人，騎士還來不及反應就真的被砍了，還要求他們繳出隨身財物，然後還搶走機車逃逸，受害騎士指出，根本不認識這名男子，經包紮治療後已無大礙，但餘悸猶存。

▲桃園市29日晚間在中壢後車站驚傳男子持刀連砍2人，受害者包紮後仍餘悸猶存。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市29日晚間在中壢後車站驚傳男子持刀連砍2人，受害者包紮後仍餘悸猶存。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，年約30餘歲的林姓男子搶走機車後，往平鎮方向逃逸，後來在平鎮區文化路又強盜另一輛機車逃逸，警方又查出林在桃園區大業路上三度強盜機車往蘆竹區逃逸，專案小組在晚間近9時許在大園區大觀路上發現林的蹤跡，還一度持菜刀拒捕，經警方優勢警力壓制才就範，目前正釐清林男為何要三度搶奪機車逃逸動機。

【更多新聞】


 ►男離家10年　老媽辦手機「不打也不接」：我怕兒子打來時占線

►影／桃園大園區兇殺案　19歲男子腹部被砍2刀命危

►2菲男酒後因狗吠與主人衝突　「你拿鐵棒、我拿木棒」互控傷害

ET快訊
被爆現身YG社長性招待酒席！PSY認了就是「世界級韓星」
億元買豪宅驗屋有缺失！低胸女「拒絕交屋」被解約：損失1500
高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金

關鍵字：男子持菜刀,隨機砍人,搶奪機車,2小時落網

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／昔警界「明日之星」轉職安公子　路邊吸毒被「自己人」上銬

快訊／中壢驚傳男子持刀隨機砍人　搶奪機車逃逸2小時被逮

最後一刻仍在護槓！「體操教父」董恆毅離世　翻滾阿信悼：才被你罵完，人就走了

退職警攜毒臉有白色粉末　疑拍烤毒影片「考驗警察效率」

男大生纏鬥他女兒！單親爸提早下班　回家開門撞見驚悚一幕

快訊／ 中壢驚傳男子持刀隨機砍人 搶奪機車逃逸2小時被逮

快訊／中壢健行路「男揮菜刀連搶2機車」！目擊者：女騎士嚇到哭

高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金

上班打混摸魚　清潔隊班長被隊員蒐證遭免職

路況不熟又恍神... BMW撞分隔島「四輪朝天」　駕駛狼狽爬出車外

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

加熱菸品因「危害健康」不課稅　立委傻眼：傳統香菸就不會！？

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

周杰倫「讀心術全猜中」超強！　 黑人、小亨堡被嚇到：太狂了

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

《安娜貝爾回家囉》全新預告，6月25日(週二)晚場起 陪你回家

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

獨／昔警界「明日之星」轉職安公子　路邊吸毒被「自己人」上銬

快訊／中壢驚傳男子持刀隨機砍人　搶奪機車逃逸2小時被逮

最後一刻仍在護槓！「體操教父」董恆毅離世　翻滾阿信悼：才被你罵完，人就走了

退職警攜毒臉有白色粉末　疑拍烤毒影片「考驗警察效率」

男大生纏鬥他女兒！單親爸提早下班　回家開門撞見驚悚一幕

快訊／ 中壢驚傳男子持刀隨機砍人 搶奪機車逃逸2小時被逮

快訊／中壢健行路「男揮菜刀連搶2機車」！目擊者：女騎士嚇到哭

高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金

上班打混摸魚　清潔隊班長被隊員蒐證遭免職

路況不熟又恍神... BMW撞分隔島「四輪朝天」　駕駛狼狽爬出車外

媒體報導要賣給凱擘集團　ELEVEN聲明要求撤除不實言論

好萊塢大亨溫斯坦性侵案　或以13.6億元和解

蔡少芬婚禮當天大罵她！　20年閨蜜「心結藏11年」淚揭心聲

她洗澡摸到腋下7.8cm腫塊！一檢查嚇壞…　竟是拇指「30年黑痣」癌變

獨／昔警界「明日之星」轉職安公子　路邊吸毒被「自己人」上銬

3影片重傷神隱19日！閃亮亮「IG復活」146字告白：不再是好好小姐

快訊／中壢驚傳男子持刀隨機砍人　搶奪機車逃逸2小時被逮

最後一刻仍在護槓！「體操教父」董恆毅離世　翻滾阿信悼：才被你罵完，人就走了

貿易戰贏家！收割爽賺戰果　越南10年後經濟將「超越新加坡」！

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

社會熱門新聞

土城男注「10倍胰島素」弒父　..

22歲男深夜外送滷味　竟撿到1..

接住學生瞬間仰摔！體操教練不治..

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男..

快訊／中壢男揮刀搶機車　女嚇到..

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力..

嫌看診太慢！醫師霸氣貼公告　一..

捷運驚傳持刀　嚇壞人的兇手是它

竹科工程師遭網購詐騙　168萬..

連兩胎不知父親是誰！21歲母親..

走到一半蟑螂飛到身上　損友笑到..

男子隨機砍人搶奪機車　2小時落..

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　..

桃園男子被砍3刀命危

更多熱門

相關新聞

巴黎隨機砍人案7傷

法國巴黎9日晚間發生一起隨機殺人事件，嫌犯持刀從電影院沿著街道，一路襲擊行人，造成至少7人受傷。不少民眾見狀，拿著滾球拼命朝嫌犯砸去，試圖阻止更多受害者出現。目前已經這名犯案男子被警方制伏逮捕，從現場種種跡象看起來，這起攻擊應與恐怖主義無關。

他外送炸雞卻被客人「追進電梯狂刺」

花蓮男持菜刀當街尾隨路過女子

德國公車隨機砍人案　12人輕重傷

韓女持3刀客運隨機砍人：就是要傷人

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

背殺蜜桃照被酸！西施霸氣正面曝光

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！

賴清德深夜聲明：被傷害的不是初選「是民進黨」

PSY神隱認了現身YG社長酒席

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

土城男注「10倍胰島素」弒父　冷靜等他斷氣...

Jennie爆「霸凌Lisa」鐵粉怒打臉

22歲男深夜外送滷味　竟撿到157萬

她摩鐵被附身狂翻白眼　八字重男狂嗆結局曝

10年來最大尾！211台斤龍膽石斑七星潭捕獲

正妹撞球鏡頭太母湯　彎腰露出邪惡視角

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

奧客趕走內用客　老闆霸氣轟出門外

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

更多

最夯影音

更多

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

加熱菸品因「危害健康」不課稅　立委傻眼：傳統香菸就不會！？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面