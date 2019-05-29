影／桃園大園區兇殺案　19歲男子腹部被砍2刀命危

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區29日凌晨傳出男子遭人持刀追殺，腹部與左手臂被砍殺3刀，其中腹部2刀深達10公分、寬30公分傷勢最重，經送醫急救後仍在加護病房觀察仍有生命危險，兇嫌行兇後開車逃離現場；警方研判應該是債務糾紛引起，目前已調閱沿線監視器掌握特定對象追緝中。

▲桃園市大園區29日凌晨劉姓男子在大園區街頭遭人追砍3刀重傷，送醫急救仍在觀察中。（記者沈繼昌翻攝）

警方調查，受害男子是19歲劉姓男子於29日清晨2時7分在大園區中華路與國際路一段路口，遭不明男子堵住，雙方發生口角後，男子持西瓜刀追砍劉姓男子，劉拚命逃跑，但仍被砍3刀，包括左手臂1刀、腹部2刀，男子行兇後快速駕車逃離現場，劉則倒臥血泊中。

▲桃園市大園區29日凌晨劉姓男子在大園區街頭遭人追砍3刀重傷，救護人員包紮傷口。（記者沈繼昌翻攝）

大園消防分隊人員趕抵後，發現劉男腹部有30公分寬、10公分深的傷口最為嚴重，左手臂也有1刀傷勢，劉男送醫途中意識還算清楚，被送往林口長庚醫院加護病房急救，目前仍有生命危險觀察中。

案發後，警方調閱沿線監視器畫面，初步鎖定是債務糾紛引起，目前已掌握特定對象追緝中。

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