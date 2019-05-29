男離家10年　老媽辦手機「不打也不接」：我怕兒子打來時占線

▲桃園市連姓男子27日晚間發生車禍，頭部重創命危，警緊急聯繫家人到院探視才知已離家10年。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市連姓男子27日晚間在楊梅區騎車與小貨車發生車禍，連頭部重創送醫急救後醫院發出病危通知，但卻無法聯繫上家屬，員警根據連身上證件花2小時找到遠在台南的父親趕來醫院探視，連父說，兒子離家已10年未曾與家人聯繫過，媽媽特別申辦手機等兒子來電，終於等到兒子下落，警方促成連家一家三口在醫院重逢。

楊梅分局交通分隊警員胡毓弘於於27日晚間19時許，在楊梅區日新街處理車禍事故，38歲連姓男子騎乘機車與自小貨車碰撞，造成頭部嚴重受創，緊急送往平鎮區聯新醫院急救，因連意識不清狀況危急，在加護病房急救中，醫院已發出病危通知，但卻聯繫不上家人。

▲桃園市連姓男子27日晚間發生車禍，頭部重創病危，警員胡毓弘聯繫父親到醫院探視。（記者沈繼昌翻攝）

員警胡毓弘花了二小時，終於在當晚聯繫到連遠在台南市的父親，家人知道連夜北上趕往醫院探視。經過2天急救後，連男傷勢已漸趨好轉，連的父親說，目前傷勢穩定，但需開刀治療，兒子10年前離家後均未與家人聯絡，更不曾返家，他們一直無法知道兒子近況，媽媽還特別申辦手機，為的就是等待兒子來電，她不敢打電話也不接電話，就是為了等兒子打電話給她，終於等到員警告知兒子下落了。

連的父母29日特別向員警致謝，讓他們終於找到失連10年的兒子，讓一家重新團聚一堂，十分感謝員警熱心協助。

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