2菲男酒後因狗吠與主人衝突　「你拿鐵棒、我拿木棒」互控傷害

▲2名菲籍男子去8月某日深夜酒後返家途中，因狗吠與蔡姓男子言語不通大打出手。（示意圖／Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

林姓與何姓菲籍男子去年8月中旬深夜返回住處，行經觀音區民宅前因遭狗吠叫，2人上前安撫但狗卻吠得更大聲，蔡姓男子出門查看，林上前解釋，因混身酒味遭蔡推開斥責，雙方因語言不通竟相互毆打，還持鐵棒、木棍彼此攻擊，鄰居見狀報警處理，員警趕抵後才罷手，雙方都掛彩受傷，偵訊後雙方堅提傷害告訴，桃檢29日依傷害罪嫌將3人分別提起公訴。

檢警調查，中文譯名為35歲的林姓與32歲的何姓菲籍男子，去年8月15日兩人相約訪友聚餐後帶著醉意返回住處，行經觀音區安和街附近民宅時，因狗向2人吠叫，2人上前欲安撫狗，25歲蔡姓男子出門查看，林要解釋時，蔡察覺林混身酒味順手將林推開，林、何2人認為蔡有意挑釁。

林以手中安全帽向蔡丟擲，蔡則向林揮拳，2人因而互毆，蔡突然倒地，何見狀也上前聯手攻擊蔡，蔡的哥哥與友人聞訊出來制止，林、何2人才悻悻然離去，但2人在附近找到鐵棍又重回現場，蔡亦持木棍相互還擊，雙方二度大打出手，鄰居見狀出面制止並報警處理。

大園警分局趕來處理時，雙方才罷手，但3人已都掛彩，其中蔡混身多處挫傷，還有腦震盪等症狀，雙方在警訊時堅持提告傷害，桃檢偵訊時，蔡聲稱是林突然上前，因林很激動且聞到酒味才徒手推開林，但林卻以安全帽、腳踏車丟向他攻擊，他才揮拳還擊；林與蘇2人則辯稱，因狗對他們吠叫，上前只是想安撫狗，但蔡卻對他們喊叫，因聽不懂中文才起爭執，他試圖解釋卻被蔡用身體與手推擠，他才用安全帽與腳踏車丟向蔡。

桃檢以3人檢具驗傷單，但鐵棒、木棒與腳踏車等證物卻未查扣，但全案依照目擊證人指證下，偵結依傷害罪嫌將3人提起公訴。

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