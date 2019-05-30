2019高校畢業歌票選／中山大學附屬國光高中《無懼》



《無懼》

作詞：李心潔

作曲：任宣螢

演唱：李心潔

創作理念：

高中三年 倏忽即逝

種種珍貴的回憶

都將收入人生旅程的行囊

陪著我們繼續邁向新階段的挑戰

帶著青春的無懼

勇敢追夢

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歌詞：

心中回憶盪漾

青澀稚嫩下的徬徨

渴望 留下你我純真的模樣

回首從前過往

不顧一切駛離避風港

啟航 我不投降 盡力展翅翱翔

追逐理想道路上

挑戰未知不尋常

無畏衝撞

揮灑不羈狂妄

盛放的年少輕狂

曾經的固執依然佇立頑強

不懼怕時間的阻擋

緊握著夢想

抬頭迎向那未來輝煌

盛夏驪歌初響

憶起斑駁的過往

淚水竟不停滑落泛紅眼眶

懷抱著絢爛的願望

勇敢拾起行囊

並肩踏上通往未來的路上

永恆綻放

雨豆樹的臂膀

見證三年以來的成長

堅強 理直氣壯要我迎向陽光

追逐理想道路上

挑戰未知不尋常

無畏衝撞

揮灑不羈狂妄

盛放的年少輕狂

曾經的固執依然佇立頑強

不懼怕時間的阻擋

緊握著夢想

抬頭迎向那未來輝煌

盛夏驪歌初響

憶起斑駁的過往

淚水竟不停滑落泛紅眼眶

懷抱著絢爛的願望

勇敢拾起行囊

並肩踏上通往未來的路上

永恆綻放

忽視不安的心 曾經的迷茫

青春的片場 不在獨自憂傷

堅持一貫信仰

笑荒唐 去瘋狂

奔向曾失落的曙光

揮灑不羈狂妄

盛放的年少輕狂

曾經的固執依然佇立頑強

不懼怕時間的阻擋

緊握著夢想

抬頭迎向那未來輝煌

盛夏驪歌初響

憶起斑駁的過往

淚水竟不停滑落泛紅眼眶

懷抱著絢爛的願望

勇敢拾起行囊

並肩踏上通往未來的路上

永恆綻放 永恆綻放

勇敢追尋夢想