聲優王子降臨　劇場版《歌之王子殿下》宮野真守6/23來台會粉

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超人氣聲優王子「宮野真守」6/23即將來台舉辦《劇場版 歌之☆王子殿下♪真愛KINGDOM》電影宣傳見面會，二次元偶像天團始祖《歌之☆王子殿下♪》，首創將原創音樂和偶像養成融入到戀愛冒險遊戲，開創了女性向遊戲的新時代，改編成動畫後更是掀起勢不可擋的追星熱潮。

劇中眾多的帥氣偶像們，均由知名一線男聲優擔任配音和歌曲演唱，動人心弦的歌曲、與偶像們共同成長的感動，深深擄獲粉絲們的心。為主角「一之瀨時也」配音，並演唱了四期動畫片頭曲、最新劇場版主題曲的聲優王子「宮野真守」，6/23將來台在三創生活園區的CLAPPER STUDIO舉辦「《歌之☆王子殿下♪》劇場版公開記念 宮野真守見面會」。

擁有「超人氣聲優王子」稱號的宮野真守，為多部知名的動畫配音，如《死亡筆記本》「夜神月」、《櫻蘭高校男公關部》「須王環」、《Free！》「松岡凛」、《東京喰種》「月山習」、《文豪Stray Dogs》「太宰治」等，並憑藉《機動戰士鋼彈00》的「剎那·F·塞耶」一角，贏得第2屆聲優獎主演男聲優賞。７歲時加入向日葵劇團出道的宮野真守，性格活潑親切，擅長炒熱現場氣氛，外表高挑帥氣又能歌善舞。宮野真守不僅是日本最頂尖的聲優，也作為國際級的知名歌手和演員活躍，於2013年成為史上第一位在日本武道館舉辦個人公演的男聲優歌手。

宮野真守飾演的角色「一之瀨時也」也是偶像明星，時也雖然給人冷酷又理性的印象，但其實內心卻是洋溢著熱情，一之瀨時也不只是歌唱和舞蹈的技巧，演技能力也獲得了高度的評價。宮野真守和其飾演的一之瀨時也擁有許多共同點，舞台上光芒四射的宮野真守，彷彿歌之王子真實再現。

《歌之☆王子殿下♪》劇場版宮野真守見面會活動資訊

活動時間：2019年6月23日 (日) 上午10:30

活動地點：三創生活園區 CLAPPER STUDIO (台北市中山區市民大道三段2號5樓)

門票售價：NT$1,600

售票時間：2019年5月31日 (五) 中午12:00起

售票平台：博客來售票網

商品內容：宮野真守見面會入場券 乙張、《劇場版 歌之☆王子殿下♪真愛KINGDOM》電影交換券 乙張、神秘入場禮 (活動當日入場時領取)