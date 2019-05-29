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海軍艦長撿屍女少尉　前府發言人：蔡英文應出面整飭軍紀

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▲▼雙英會+馬英九會後記者會。陳以信（圖／記者季相儒攝）

▲陳以信。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國軍近日分別舉行漢光演習，不料，海軍卻爆出933鳳陽艦長呂上校帶一名喝醉的女少尉到摩鐵性侵，海軍艦隊指揮部29日證實這項消息，已解除其艦長職務，並移法偵辦。對此，前總統府發言人陳以信表示，如此重大軍紀事件，遠勝阿帕契案，他要求總統蔡英文應出面整飭軍紀。

2015年藝人李蒨蓉貴婦團參訪航特部601旅阿帕契直升機，還高調打卡一事，重創軍方軍紀形象，當時外界就有人要求時任總統的馬英九必須表態。事後馬英九親自巡視601旅，期勉官兵不要懷憂喪志。

因此，曾在馬英九身邊經歷阿帕契案的陳以信，29日透過臉書表示，「今天發生如此重大軍紀事件，遠勝當年阿帕契案，蔡總統身為三軍統帥不用出面整飭軍紀，重振軍風嗎？」

目前總統蔡英文尚未針對這次爆發的海軍醜聞發表看法。據了解，海軍上周於東部海域進行操演，結束舉辦辦慶功宴，一名女少尉不勝酒力當場醉倒，鳳陽艦艦長呂上校竟心生歹念，將她帶往汽車旅館性侵。海軍艦隊指揮部經查後發現案件屬實，嚴重斲傷軍譽，已將其解除艦長職務，予以撤職處分，並移法偵辦。

海軍艦隊指揮部強調，本軍自106年起實施「清流專案」，針對犯法及重大違紀人員，不分階級高低一律汰除，絕不包庇，以端正風氣，確保單位純淨與安全。

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關鍵字：海軍,鳳陽艦,國防部,蔡英文,陳以信

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