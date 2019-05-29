走過大陸人口紅利與轉型　佛山機器人產業尚需時間和耐性

▲佛山的機器人產業發展蓬勃，圖為RoboMaster2018機甲大師賽佛山開打。（圖翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

廣東佛山是大陸機器人產業的發展重鎮，從1995年誕生首家機器人企業至今，陸續出現了嘉騰、利迅達等機器人公司，以及美的和碧桂園等「跨界轉型者」，隨著近年來大陸人口紅利在市場中角色的變化，佛山當地的機器人企業如何突破技術以及時間成本的關卡，成為其未來發展的關鍵要素。

佛山於1993年開始開始進行工業機器人的研究，兩年後，當地第一家相關企業：佛山機器人有限公司誕生，不過由於當時大陸人口紅利的優勢仍然很明顯，因此這家「生不逢時」的開拓者僅存活了6年，不過當時的技術精英後來也創立了機器人公司，佛山機器人產業的發展，迎來了群雄逐鹿的時代。

▲專家認為，機器人發展尚需更多時間和耐性。（圖翻攝自《中新社》）

當時佛山出現了素有「工業機器人界佛山無影腳」的嘉騰機器人、號稱「中國打磨拋光第一品牌」的利迅達機器人、專注於白色家電領域的隆深機器人等公司。而另外一派撐起當今佛山機器人產業的，還有以美的和碧桂園等「跨界轉型」企業。

美的在2017年1月6日，以292億元成功收購德國庫卡（德語：KUKA AG），僅一年半後，與美的一樣同處順德北滘的碧桂園，宣佈投資800億建設順德機器人谷。不過，兩家企業都發生了機器人開發項目營收不佳等情況，不少人對碧桂圓這家從地產跨入機器人的轉型者，產生了質疑。

在佛山市艾樂博機器人科技有限公司創始人農百樂看來，機器人的發展需要更多時間和耐性，「錢砸不出技術，需要砸科學家，設計機器人需要貼近市場和使用環境，不可能憑空設計，在研發機器人上只有理論是不足夠的，這是一門應用科學」他說。