　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

走過大陸人口紅利與轉型　佛山機器人產業尚需時間和耐性

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲RoboMaster2018機甲大師賽佛山打響。（圖翻攝自《中新社》）

▲佛山的機器人產業發展蓬勃，圖為RoboMaster2018機甲大師賽佛山開打。（圖翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

廣東佛山是大陸機器人產業的發展重鎮，從1995年誕生首家機器人企業至今，陸續出現了嘉騰、利迅達等機器人公司，以及美的和碧桂園等「跨界轉型者」，隨著近年來大陸人口紅利在市場中角色的變化，佛山當地的機器人企業如何突破技術以及時間成本的關卡，成為其未來發展的關鍵要素。

佛山於1993年開始開始進行工業機器人的研究，兩年後，當地第一家相關企業：佛山機器人有限公司誕生，不過由於當時大陸人口紅利的優勢仍然很明顯，因此這家「生不逢時」的開拓者僅存活了6年，不過當時的技術精英後來也創立了機器人公司，佛山機器人產業的發展，迎來了群雄逐鹿的時代。

▲RoboMaster2018機甲大師賽佛山打響。（圖翻攝自《中新社》）

▲專家認為，機器人發展尚需更多時間和耐性。（圖翻攝自《中新社》）

當時佛山出現了素有「工業機器人界佛山無影腳」的嘉騰機器人、號稱「中國打磨拋光第一品牌」的利迅達機器人、專注於白色家電領域的隆深機器人等公司。而另外一派撐起當今佛山機器人產業的，還有以美的和碧桂園等「跨界轉型」企業。

美的在2017年1月6日，以292億元成功收購德國庫卡（德語：KUKA AG），僅一年半後，與美的一樣同處順德北滘的碧桂園，宣佈投資800億建設順德機器人谷。不過，兩家企業都發生了機器人開發項目營收不佳等情況，不少人對碧桂圓這家從地產跨入機器人的轉型者，產生了質疑。

在佛山市艾樂博機器人科技有限公司創始人農百樂看來，機器人的發展需要更多時間和耐性，「錢砸不出技術，需要砸科學家，設計機器人需要貼近市場和使用環境，不可能憑空設計，在研發機器人上只有理論是不足夠的，這是一門應用科學」他說。

ET快訊
遭前任趕出門！她好心供吃住　閨蜜竟與男友滾床單還懷孕
花5元買二手底片…一洗出現清純比基尼！網神出本尊

關鍵字：佛山,機器人,碧桂園,美的

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

福建提「小四通」對接洽談　加速金馬通水、通電、通氣、通橋

兒子拒吃藥！媽出奇招「自製偽西瓜容器」　1歲萌娃喝到懷疑人生

8年增值43倍！　范冰冰出脫唐德影視股份　1.66億入袋　

中國未操縱貨幣　陸慷：建議美方別對他國匯率進行單邊評估

華聞快遞／中方推「大豆振興計劃」！2020年種植面積將達到1.4億畝

阿里企業將赴港2次上市　港交所總裁：遠走的人總會回家

這位「陸配」不一樣！　梁全威來台14年藉畫畫「找自己」

慘遭擰耳「整個人離地」！5歲妹妹血流不止縫6針...幼稚園：老師很敬業

走過大陸人口紅利與轉型　佛山機器人產業尚需時間和耐性

年底達到測試賽要求！陸首座跳台滑雪中心「雪如意」造型曝光

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

福建提「小四通」對接洽談　加速金馬通水、通電、通氣、通橋

兒子拒吃藥！媽出奇招「自製偽西瓜容器」　1歲萌娃喝到懷疑人生

8年增值43倍！　范冰冰出脫唐德影視股份　1.66億入袋　

中國未操縱貨幣　陸慷：建議美方別對他國匯率進行單邊評估

華聞快遞／中方推「大豆振興計劃」！2020年種植面積將達到1.4億畝

阿里企業將赴港2次上市　港交所總裁：遠走的人總會回家

這位「陸配」不一樣！　梁全威來台14年藉畫畫「找自己」

慘遭擰耳「整個人離地」！5歲妹妹血流不止縫6針...幼稚園：老師很敬業

走過大陸人口紅利與轉型　佛山機器人產業尚需時間和耐性

年底達到測試賽要求！陸首座跳台滑雪中心「雪如意」造型曝光

快存錢！GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館開趴　最童趣的奢華單品強勢登場

邵宗海／蔡賴僵局，沒有結朿

「銀幕男友」曹晏豪穩交女神鍾瑶　曾之喬開心轉圈圈：很高分！

野生動物的天堂！加拿大傑士伯國家公園好拍到炸　路上真的有熊出沒

獨家／喬喬苦讀5科期末考　自認粗心一看「OO題目」就緊張

日職／王柏融連兩打席保送　火腿靠羅德離譜失誤追平

景氣成長趨緩用人需求跟著減少　2月空缺數23.3萬個創近3年新低

50樓高史上最大畫作　下月21日在花蓮認證金氏記錄　

《炮仔聲》王宇婕親揭「真實年齡」！　網驚呆：看不出來

不斷更新／林益全深遠飛球接殺　富邦首局戰平統一

大陸熱門新聞

霸氣學姊蒐證釣出內衣賊：別想畢..

陸媒狠批李嘉誠「真的跑了」

床的世界、和成研發長照產品登陸

兩岸同婚行不行　國台辦一句話回..

台薩恢復邦交？　國台辦提一中

氣老婆離家！3歲童遭狠父吊空中..

彰化女孩廣州996：想回台灣發..

馬雲「996是福氣」　勞工怒回..

24歲女當街遭捅10刀！恐怖男..

傳說對決歐美受挫　日活量僅10..

她廣州打拚3年：1分鐘看1次手..

他熬夜10天　口吐白沫昏迷急送..

1000萬名畫被毛小孩「完全撕..

環時總編：中國考慮限制對美出口..

更多熱門

相關新聞

獵豹移動AI機器人將於InnoVex展出

獵豹移動已陸續在台灣推出小豹AI音箱、小豹AI翻譯棒等產品，而在今年Computex的InnoVex展區中，也將偕旗下投資的智能服務機器人公司獵戶星空，展示出AI智能服務機器人「豹小秘」。台灣獵豹攤位中將以豹小秘作為銷售人員，向參觀者介紹並銷售小豹AI音箱和小豹AI翻譯棒，實現新零售的未來應用。

學生自組機器人　直呼：上課超好玩！

打敗3萬5千名學童　小二生國際程式賽奪冠

AI不僅搶你工作　還握有你職涯的生殺大權

「Good timing愛台灣」機器人助陣　郭台銘秀AI發展成果

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面曝光

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬首

全球首見！ 大屯火山發現休眠「心跳」現象

正妹撞球鏡頭太母湯　彎腰露出邪惡視角

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男「爸我不行了」亡

《素媛》爸崩潰！搬家11年才知「趙斗淳家又住隔壁」

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓大家驚了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

快訊／韓藝人被經紀人強拍裸照與影片

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

慘叫一聲來不及　他身體被切兩半

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面