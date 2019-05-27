　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

機器人來了！獵豹移動AI機器人「豹小祕」將於InnoVex展出

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼AI智能服務機器人「豹小秘」。（圖／獵豹移動提供）

▲AI智能服務機器人「豹小秘」。（圖／獵豹移動提供）

記者邱倢芯／綜合報導

獵豹移動已陸續在台灣推出小豹AI音箱、小豹AI翻譯棒等產品，而在今年Computex的InnoVex展區中，也將偕旗下投資的智能服務機器人公司獵戶星空，展示出AI智能服務機器人「豹小秘」。台灣獵豹攤位中將以豹小秘作為銷售人員，向參觀者介紹並銷售小豹AI音箱和小豹AI翻譯棒，實現新零售的未來應用。

獵豹移動指出，「豹小秘」將在展會上主動上前問候、接待接近攤位的客戶，代替傳統銷售人員介紹公司和產品，即時展示商品圖片和影片，也能回應客戶提問，還可以引領至產品體驗區。

近年來備受矚目的新零售趨勢下，「機器人賣貨」正是重要應用場景之一。「豹小秘」在零售行業主要聚焦服務商場百貨和連鎖超市兩大場景。其中，針對商場百貨推出了智慧商場解決方案，「豹小秘」可以提供視覺化指路、多媒體詢問、推送店家優惠、高效導流等智慧服務。針對連鎖超市則推出了智慧新零售解決方案，「豹小秘」可以提供大規模新品推薦、7x24小時巡邏等服務，降低貨損、節省人力。

「豹小秘」具備迎賓接待、引領講解、問答諮詢、遠端控制、自主充電等五大功能，並針對商場、學校、銀行、飯店等各種場景提出11大行業機器人解決方案，累積服務人次接近300萬人次，平均每日語音交互次數達到10萬次，實現獵豹移動從移動互聯網向AI產業互聯網升級的戰略。獵豹移動旗下獵戶星空具備垂直一體化的AI技術，包括晶片和算法（腦）、全感知視覺識別（眼）、語音全鏈條技術（口）、麥克風陣列（耳）、七軸消費級機械臂（手）、室內自主導航平台（腿），可搭配不同應用場景滿足客戶客製化的需求。

ET快訊
影片曝光！女騎士遭砂石車撞倒困輪底　雙腿「粉碎骨折」失血亡
點頂級牛排要求「半熟」！他一翻背面瞬間傻了：怎麼吃

關鍵字：獵豹移動,AI,機器人,豹小祕,InnoVex,Computex

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

施崇棠在華碩30週年　端出主機板、ZenFone 6、ZenBook紀念版

機器人來了！獵豹移動AI機器人「豹小祕」將於InnoVex展出

下月起三星雲端免費儲存空間剩5GB　既有用戶不受影響

融合建築美學設計概念　AVITA推出全新型格ADMIROR系列筆電

鎖定AI、5G　Arm在Computex開展前推三IP解決方案

不受電信停售影響　華為P30 Pro赤茶橘6月初台灣上架

Epson光影實驗室六大空間情境投影應用新亮相　聲光環繞猶如身歷其境

1500萬落槌！佳士得拍賣罕見「Apple I」電腦　配件超齊全

AI破功　Google Duplex語音訂位25%靠「真人」

蘋果、三星將聯手！外媒：MacBook Pro未來將搭載OLED面板

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

具荷拉凌晨「欲在住處輕生」！　警方證實：屋內煙霧瀰漫

2歲童5樓墜落！男徒手接被砸暈男童家屬：一輩子把他當親人

痛到睡著！日本女生挽臉初體驗 醒來驚嘆：皮膚真的變光滑了

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

1600人同婚宴凱道流水席爆桌　高舉「婚姻平權」杯、揮舞彩虹旗

施崇棠在華碩30週年　端出主機板、ZenFone 6、ZenBook紀念版

機器人來了！獵豹移動AI機器人「豹小祕」將於InnoVex展出

下月起三星雲端免費儲存空間剩5GB　既有用戶不受影響

融合建築美學設計概念　AVITA推出全新型格ADMIROR系列筆電

鎖定AI、5G　Arm在Computex開展前推三IP解決方案

不受電信停售影響　華為P30 Pro赤茶橘6月初台灣上架

Epson光影實驗室六大空間情境投影應用新亮相　聲光環繞猶如身歷其境

1500萬落槌！佳士得拍賣罕見「Apple I」電腦　配件超齊全

AI破功　Google Duplex語音訂位25%靠「真人」

蘋果、三星將聯手！外媒：MacBook Pro未來將搭載OLED面板

蜷川實花 X BAPE聯名全系列公開　花卉＋迷彩鯊魚嘴外套華麗滿分

美商務部「制裁黑名單」　驚見台灣「這8間」公司及個人！

韓國瑜唸心經喊高雄發大財　《只是賭藍》貼「高雄要發大財心經」

施崇棠在華碩30週年　端出主機板、ZenFone 6、ZenBook紀念版

台南眾神會議善化場　91家簽署優質廟會「行動公約」

光頭節唱「朋友」　潘恒旭糗當「人形立牌」：代打！不是我歌單

爆乳妹搭高鐵90度彎腰「半球掉出」！　伸手撕膚色這塊…曝超兇畫面

YG社長性招待富豪　受害女遭掐脖性侵：尖叫狂哭，以為要死了

突手麻腳抽痛！　醫解析「糖尿病5大神經病變」：受傷都不知道

板橋大觀國小變身遊樂園！超繽紛「彩虹溜滑梯」免費瘋玩

3C家電熱門新聞

iPhone SE 2新消息　..

iOS 13亮相倒數！最新20..

華為P30 Pro暴跌3.2萬..

統一發票沒中別急著丟　「發票怪..

小米手環4預計今夏上市　彩色螢..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

iPhone SE 2最新情報..

蘋果、三星將聯手！外媒：Mac..

Windows 10五月更新登..

華為P30 Pro赤茶橘6月初..

Apple I電腦拍賣　150..

Google停止與華為合作催生..

Google Duplex語音..

下月起三星雲端免費儲存空間剩5..

更多熱門

相關新聞

Arm在Computex開展前推三IP解決方案

全球IP矽智財授權廠商Arm今（27）日於Computex開展前一天，宣布推出旗艦IP解決方案，Cortex-A77（CPU）、Mali-G77（GPU），以及Arm ML處理器，以定義2020年高階智慧手機效能，並提供次世代人工智慧體驗。

台東醫療躍進　東馬引進達文西機械手臂

COMPUTEX明開跑！AMD、微軟大咖力挺

華為禁令終止程度　Arm：目前變數還很多

群聯董座看貿易戰：體質不好傷到骨

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

奧迪男五楊高架攔車遭撞死　妻哭：只是想加油

網一早奔好市多　這商品已經搶光

聚餐驚魂！過來人說真相：晚上別開山路

月薪3萬給1萬家用！他嗆孕妻：不能省點嗎

Gogoro妹騎上烏來沒電！神力扛18kg電池下山

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

清潔婦不爽請假被刁　拿拖把打趴女督導嗆「讓她死！」

古一曝回歸《復仇者4》真正目的

獨／領養浪浪　一隻300賣宰殺　　　　　

他酸賓士駕駛「停不好」！萬人反讚…結果大逆轉

泰國妹9年從不打掃！浴室淪陷黑爆

神級女優「來台偷接S」！他爆精彩搏鬥內幕

iPhone SE 2新消息　規格一次看

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

更多

最夯影音

更多

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面