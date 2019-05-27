機器人來了！獵豹移動AI機器人「豹小祕」將於InnoVex展出

▲AI智能服務機器人「豹小秘」。（圖／獵豹移動提供）

記者邱倢芯／綜合報導

獵豹移動已陸續在台灣推出小豹AI音箱、小豹AI翻譯棒等產品，而在今年Computex的InnoVex展區中，也將偕旗下投資的智能服務機器人公司獵戶星空，展示出AI智能服務機器人「豹小秘」。台灣獵豹攤位中將以豹小秘作為銷售人員，向參觀者介紹並銷售小豹AI音箱和小豹AI翻譯棒，實現新零售的未來應用。

獵豹移動指出，「豹小秘」將在展會上主動上前問候、接待接近攤位的客戶，代替傳統銷售人員介紹公司和產品，即時展示商品圖片和影片，也能回應客戶提問，還可以引領至產品體驗區。

近年來備受矚目的新零售趨勢下，「機器人賣貨」正是重要應用場景之一。「豹小秘」在零售行業主要聚焦服務商場百貨和連鎖超市兩大場景。其中，針對商場百貨推出了智慧商場解決方案，「豹小秘」可以提供視覺化指路、多媒體詢問、推送店家優惠、高效導流等智慧服務。針對連鎖超市則推出了智慧新零售解決方案，「豹小秘」可以提供大規模新品推薦、7x24小時巡邏等服務，降低貨損、節省人力。

「豹小秘」具備迎賓接待、引領講解、問答諮詢、遠端控制、自主充電等五大功能，並針對商場、學校、銀行、飯店等各種場景提出11大行業機器人解決方案，累積服務人次接近300萬人次，平均每日語音交互次數達到10萬次，實現獵豹移動從移動互聯網向AI產業互聯網升級的戰略。獵豹移動旗下獵戶星空具備垂直一體化的AI技術，包括晶片和算法（腦）、全感知視覺識別（眼）、語音全鏈條技術（口）、麥克風陣列（耳）、七軸消費級機械臂（手）、室內自主導航平台（腿），可搭配不同應用場景滿足客戶客製化的需求。