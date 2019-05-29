快訊／民進黨總統初選民調6月10-14日　手機市話各半、納韓柯

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和、蔣婕妤、林銘翰／台北報導

民進黨針對黨內總統初選，29日舉行中執會，會中採共識決，敲定6月10日至14日進行民調，其中納入50％手機民調，同時也納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一起進行對比式民調；另外，電視政見會從原本舉辦二場，改為一場。

民進黨發言人李問於會後記者會上，轉述黨主席卓榮泰於會中裁示指出，翁章梁執委提出的修正案，共識不經表決通過，林俊憲執委的反對意見我們納入紀錄。中常會、中執會是合議制機關，慣例上尋求集體的共識，在有共識情況做出的所有決定，才是黨內據以執行最有利的方向。

卓榮泰認為，初選選舉公告後，時程、機制、流程，都不宜隨意改變，這是基本立場，但因客觀事實，我們也做出調整。今天仍然希望在討論中，彙集各種意見及立場，能一致來決定未來重要的工作內容，讓黨中央的同仁能立刻提槍上陣、縝密部署、完成備戰，為台灣再拚一次。

卓榮泰強調，民進黨真正的目標是在明年1月11號的勝選，真正的競爭是外在的主要政黨與對手，今天在這裡我們討論的，都是要支持今天通過這個決議的機制產生的候選人。

卓榮泰呼籲，全體黨內同志及所有關心這場選舉、台灣前途的朋友們，不要再有任何的不滿。有任何的不滿，可以針對他，或是針對秘書長羅文嘉，但不要攻擊蔡英文及賴清德兩位參選人及他們的支持者，「此後，我不希望在黨內，再聽到同志們和相關團隊，說出『非誰不投』等話語。」