2020大選是台灣最後一次？　國台辦嗆小英「騙術總會被拆穿」

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄、曾俊豪／北京報導

大陸國台辦今（29日）舉行例行記者會，針對總統蔡英文指出「2020年大選恐怕是台灣的最後一次選舉」，發言人安峰山回應，每逢選舉，民進黨及其當局領導人總會利用煽動兩岸敵意、升高兩岸對抗、激化矛盾衝突、惡化兩岸關係來騙取選票，「這是他們慣用的套路，謊言和騙術總會有被拆穿、被識破的時候。」

安峰山指出，回顧2008年到2016年間，兩岸大交流、大合作，和平發展，對比2016年民進黨上台以後台海形勢冰封肅殺的嚴峻局面，「孰令至之，不言自明」。在事實面前，民進黨及其當局領導人還想用這種無中生有的手法和危言聳聽的言論去繼續欺騙下去嗎？

此外，針對蔡英文就職三週年以來的兩岸關係，安峰山表示，從2016年「5·20」以來，民進黨當局單方面破壞兩岸關係發展的共同政治基礎，挾洋自重，不斷拋出各種充斥「兩國論」的分裂言論，肆意攻擊大陸，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，不僅惡化了兩岸關係，導致台海形勢更趨複雜嚴峻，而且嚴重損害了台灣同胞的利益福祉。

他強調，3年來，面對台灣當局和「台獨」勢力，大陸堅定堅持一個中國原則和「九二共識」，秉持兩岸一家親的理念，努力擴大兩岸民間各領域交流合作，包括「31條措施」、向金門供水、制發台灣居民居住證等一系列惠台利民的政策措施，促進兩岸融合發展和同胞心靈契合。

▲總統蔡英文。（圖／翻攝自蔡英文Line）