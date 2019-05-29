花5元買二手底片！他沖洗成照片...驚見美少女比基尼照　網：羡慕啊！

記者王麗琴／綜合報導

逛二手商店總會有意想不到的收穫！泰國一名男子日前到日本旅遊時，無意中在一間二手商店裡，用5泰銖（約新台幣5元）買了一卷舊底片，回國後他將底片沖洗出來，卻發現裡頭滿滿都是一名可愛美少女身穿比基尼的照片。

泰國男子泰蒙「Tamon Rujirongnangkul」在個人臉書PO出這個有趣的經歷。他表示日前到日本玩時，在二手商店裡花了5泰銖買了一卷相機底片，之後再花了約100泰銖將照片沖洗出來。沒想到照片洗出來竟發現是一張張美少女的泳裝照，從畫質及少女的裝扮來看，可以推估這些照片的拍攝時間已經有些時間了。

泰蒙表示，他不清楚這名少女是誰、現在幾歲了，但他很想把照片還給當事者，因此他在文末寫道，「我希望可以跟照片的擁有者見一面，並很樂意將這些照片寄還給對方。」

▼▲照片中的少女相當清純。（圖／翻攝自Tamon Rujirongnangkul 臉書，下同）

▼▲從畫質及少女的裝扮來看，這些照片的拍攝時間應該已經有些時間了。

貼文一出立刻引發熱議，網友對於PO主的經歷都表示十分羨慕，紛紛留言「你挖到一個好東西了」、「這照片很珍貴」、「好可愛，像我的女朋友」、「我也想把它買下來！」也有網友對於攝影師的專業技術十分讚賞，「攝影師應該很專業，他光線掌握得非常漂亮」。還有人耍寶地表示「我學你去洗了一組二手底片，結果裡面全是老阿婆的照片啦」。

後來一名眼尖的網友發現，這名清純美少女很可能就是日本寫真女偶像「石川佳奈」（Kana Ishikawa），而她現在已經34歲了，網友推測這大概是她在20年前拍攝工作中的寫真照片。