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拒當世界垃圾場　馬來西亞送回「450公噸廢料」要富國自己吞下

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▲▼馬來西亞決定把塑膠垃圾送回來源國，拒絕再當「世界垃圾場」。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬來西亞把無法回收的垃圾送回其他國家。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

馬來西亞28日決定把總重450公噸的塑膠垃圾送回來源國，拒絕再當「世界垃圾場」，這些拋出垃圾的國家分別是美國、英國、日本、中國等。馬來西亞環境部長楊美盈（Yeo Bee Yin）表示，這些發達國家應該檢視自己管理塑膠廢料的能力，並停止把垃圾運往開發中的國家。

當局28日發現，大馬首都吉隆坡西邊的巴生港有9個箱子，裡面的內容物有貼錯標籤的塑膠、不可回收的廢棄物等，其中包括家用與電子的垃圾。楊美盈說明，這些塑膠垃圾是從美國、英國、澳洲、日本、中國、沙烏地阿拉伯、孟加拉、荷蘭與新加坡運來的。

大馬將把受汙染的塑膠垃圾送回去，拒絕接收其他國家不要的大量廢棄物。就在上個月，裝有廢棄物的5箱容器才被運回西班牙。

非政府環保組織「綠色和平」（Greenpeace）近期一份報告指出，在去年的前7個月內，從美國運到大馬的塑膠廢料比前年增加了一倍多。為了因應日益嚴重的垃圾問題，大馬上月24日成立聯合工作小組，已展開10次相關行動。

楊美盈在記者會表示，過去兩年內，一家英國回收公司出口了5萬公噸以上的塑膠廢料，分別裝進約1000個箱子中。她認為，這些富裕國家必須管理自己的垃圾，同時也要停止把廢棄物運往開發中的國家。

中國去年下令禁止進口塑膠廢物，此舉引發一系列的連鎖反應。當時英國回收協會（UK Recycling Association）就表示，英國沒有能力可以處理多數的垃圾，這也意味著相關行業會發生重大轉變。

類似的爭執也在其他國家上演，由於加拿大錯過15日的截止期限，未能拿回好幾公噸的垃圾，使得菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）相當不滿，他更一度揚言要對加拿大開戰。

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關鍵字：塑膠,垃圾,環保,馬來西亞,大馬要聞,東南亞要聞

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