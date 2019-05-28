　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國最新版刑法出爐！　性侵致死者「必須執行死刑」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（圖／123RF）

▲泰國公布新版刑法加重對性侵罰則，最重可處死刑。（圖／123RF）

國際中心／綜合報導

泰國政府27日公告2019年最新版刑法，其中針對性侵案件刑罰加重，其中一項條文規定，若因為性侵導致被害人重傷者，處死刑或無期徒刑，但若是造成被害人死亡則「必須執行死刑。」

綜合泰媒報導，泰國政府公報（Royal Gazette）發布第27版新版刑法，其中重新界定了「性侵害」的定義，除了原本定義的性交外，只要是任何未滿足自身性慾而強迫他人的行為，包括口交或肛交都屬於「性侵」；若是以道具侵犯他人性器官則不屬於性侵，而是「猥褻」，但兩者罰則同等。

泰國新版刑法中規定，若透過脅迫、暴力手段，或在被害人無法抵抗的情況下性侵他人，處4年至20年徒刑，併科8萬至10萬泰珠罰款（1泰珠約等於0.9元新台幣）；若在犯行中使用槍枝或爆裂物，刑期則提高至7年以上20年以下；若是多人輪流性侵他人，罰款則提高至30萬至40萬元泰珠，或是處以終身監禁。

根據新法，在泰國與15歲以下未成年人發生性關係，無論被害人是否同意，都能判處5年至20年徒刑，併科10萬至20萬泰珠罰款；若性侵13歲以下未成年人，則判處7年至20年徒刑及14萬至40萬泰珠罰款，或終身監禁。

若在性侵過程中導致被害人受傷，情節嚴重者，依據新法可判處死刑或終生監禁；若犯行造成被害人死亡，則「必須執行死刑」。此外，若在性侵或猥褻過程中進行拍攝、錄影或錄音，刑罰加重3分之1；若將影像或音檔透過各種方式散播，則刑期加重2分之1。

除此之外，新法也規定，如果為了牟利而教唆、引誘他人賣淫，或是替他人媒合性交易者，最高可判處20年監禁。

ET快訊
即／差100m出隧道口！國道3號自小客「失控飄移」　180度
從同學手機看到「媽媽過世新聞」　喬喬首吐半個月心情
蘋果iPod touch復活！突然上架「6顏色」釋出　售價揭
便祕女痛苦掛急診！醫手伸直腸「360度轉動掏糞」　衰挨告性侵

關鍵字：性侵,泰國新刑法,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

好市多就靠這3點！直接讓顧客「爆買上癮」　整台推車裝到滿出來

泰國最新版刑法出爐！　性侵致死者「必須執行死刑」

聖母峰「人肉車陣」塞5hrs起跳　倖存者曝「攻頂費用」：都值得了

牛糞還有這功能！對抗40度高溫　印度人妻整台車塗好塗滿

埼玉也有人街頭持刀！日警開槍擊倒「內褲男」　送醫急救不治

北韓空手道正妹「甜笑美照」曝光！　水汪汪大眼引網暴動：已戀愛

22歲美女貧妹嫁「有錢人」！婚後8天驚覺遭騙「家裡連像樣廁所都沒有」

耳朵拉出5公分ＯＯ！韓妹入住高級渡假村　躺床「瞬間爆痛」嚇瘋

時速破百！爸開車突癲癇發作昏倒　10歲勇妹抓方向盤撞草叢救命

不甘心看華為領先！　美名嘴：美國才想用5G監控全球

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

好市多就靠這3點！直接讓顧客「爆買上癮」　整台推車裝到滿出來

泰國最新版刑法出爐！　性侵致死者「必須執行死刑」

聖母峰「人肉車陣」塞5hrs起跳　倖存者曝「攻頂費用」：都值得了

牛糞還有這功能！對抗40度高溫　印度人妻整台車塗好塗滿

埼玉也有人街頭持刀！日警開槍擊倒「內褲男」　送醫急救不治

北韓空手道正妹「甜笑美照」曝光！　水汪汪大眼引網暴動：已戀愛

22歲美女貧妹嫁「有錢人」！婚後8天驚覺遭騙「家裡連像樣廁所都沒有」

耳朵拉出5公分ＯＯ！韓妹入住高級渡假村　躺床「瞬間爆痛」嚇瘋

時速破百！爸開車突癲癇發作昏倒　10歲勇妹抓方向盤撞草叢救命

不甘心看華為領先！　美名嘴：美國才想用5G監控全球

老人才挺韓國瑜？　羅智強：韓國瑜年輕族群「全面崩盤」

好市多就靠這3點！直接讓顧客「爆買上癮」　整台推車裝到滿出來

關心毛小孩收容情形　李朝塘視察動物之家

航特部搶修直升機訓練　攜手亞洲航空展修護能量

影／《安娜貝爾回家囉》正式預告！「擺渡人遮眼硬幣」嚇壞網友

淡水河反突擊反滲透　實兵實車驗證河防戍守能力

彰化戰備道週邊環境較艱困　全體空地勤人員訓練完整

彰化戰備道圓滿完成　直擊地勤油彈整補作業

制美王牌登場？　《環時》總編推特曝：中國考慮限制對美出口稀土

往生的病人頭七…自動感應門開了又關！　護理師學姐淡定「一句話」鎮住全場

驚悚！百人合影下秒舞台突坍塌　疑年久失修...15人傷1人不治

國際熱門新聞

貧民窟妹嫁有錢人！婚後8天驚覺..

充電玩手機　男手指被「電到斷裂..

聖母峰成屍山！沿路及帳棚都有屍

北韓空手道正妹「甜笑照」曝光！

即／日本公園傳隨機砍人！2死1..

聖母峰大塞車　攻頂費用曝光

泰國最新版刑法　性侵致死處死刑

生命靈數看個性　美日韓領導人全..

超標100倍！全球65%河流驗..

川崎無差別殺人　日鄉民再挖殘殺..

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

聖母峰塞爆11死　登山客：擠得..

牛糞有這功能　印度人妻整台車塗..

埼玉也傳街頭持刀　日警開槍擊倒

更多熱門

相關新聞

醫手伸肛門掏糞　便祕女怒控性侵

新北市一名女患者控訴，某醫院急診周姓醫師以治療便秘、挖糞之名義，藉機將手指伸入其私密處內性侵，造成處女膜破裂，提告求償50萬元精神撫慰金；但周姓醫師則喊冤，表示當下確實是將手伸入肛門內，但因女性直腸與陰道僅距0.5公分，又由同條神經所支配，因此治療時陰道會有侵入感屬正常現象。法院審酌，認為雖然女患者處女膜確實有傷，但由於驗傷時間距周醫師診療時間已逾6小時，難以證實其傷勢是由周男所造成，因此駁回女患者上訴。

鈕承澤再出庭　心情平靜不按多談

整形名醫被控下藥「撿屍」輕熟女　一審判4年

馬尾妹穿「性感文胸」伴3男野營

想著剛出生的兒子　他攻頂聖母峰

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母PO網求救

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想欲做總統

4歲黑柴被雷聲嚇「7樓墜地身亡」

喬爸被轟靠女兒賺錢！喬喬工作內容曝光

快訊／韓國藝人被經紀人強拍裸照與影片

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

連兩胎不知父親是誰！21歲母親丟包男嬰害他活活餓死

貧民窟妹嫁有錢人！婚後8天驚覺遭騙

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

一吃牛肉片「爆衰3天」八爺託夢敲醒

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

安檢攔人「行李有青蛙」本尊曝光　網笑炸

零負評女星宿醉直播讓900萬業配飛了

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面