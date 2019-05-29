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恢復資格？　SD協會官網會員名單再度納入華為

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▲▼ SD協會的會名單中再現華為的名字 。（圖／翻攝自SD Association官網）

▲ SD協會的會名單中再現華為的名字。（圖／翻攝自SD Association官網）

國際中心／綜合報導

美國封殺華為，許多國際團體紛紛響應，像是SD協會（SD Association）及Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）最近都陸續表態，紛紛將華為從會員企業名單上「除名」。不過有眼尖的媒體發現，華為的名字今天竟然又重新出現在SD協會的會員名單上，這是否代表華為已經恢復了會員身分？

根據商業電台報導，在美國將大陸手機通訊大廠商華為列入黑名單後，專門制訂SD記憶卡標準的SD協會隨即便將華為從會員名單中剔除，迫使華為之後的手機不但無法使用Google相關服務、連microSD記憶卡也同樣不能用。

▲ 華為日前遭多個國際技術組織除名。（圖／CFP）

就在外界擔心藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）是否會跟進，將華為除名之際，今天就有人發現，SD協會官方網頁列出的會員名單中，在HTC Corporation的後面，惠州德賽西威汽車電子有限公司（Huizhou Desay SV Automotive Co.,Ltd）的前面，再次出現了華為的英文名字Huawei。

各界猜測，SD協會這樣的舉動是不是意味著華為的會員資格「重新回來了」。對此，華為方面暫未出面回應。

據悉，在被各大技術協會先後除名後，華為曾於26日在一份聲明中提到，現在和今後所提供的產品和服務，並不會就這樣受個別組織與其行為的影響，未來將在遵守適用的法律法規基礎上，一如既往積極的參與相關標準與產業組織。

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關鍵字：華為,Huawei,SD Association,SD協會

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