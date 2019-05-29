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外媒：華為已註冊「方舟」作業系統　最快2019秋季進攻海外

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▲ 華為遭傳已經提出了「方舟作業系統」等商標的申請。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

最近才有消息指出華為在中國註冊自研系統「鴻蒙」的商標，讓華為消費者業務軟件部總裁王成錄親自出面闢謠。沒想到現在又有外媒爆料，華為已經向歐洲智慧財產權局（EUIPO）提出了「方舟」、「華為方舟作業系統」等多個商標的申請。

根據《商業時報》報導，歐盟智慧財產權局的網站上顯示，華為在24日提交了好幾個商標的註冊申請，包括「方舟」（ARK）、「方舟作業系統」（ARK OS）、「華為方舟」（HUAWEI ARK）、「華為方舟作業系統」（HUAWEI ARK OS）以及「華為方舟編譯器」「HUAWEI ARK COMPILER」。

華為稍早闢謠的「鴻蒙」，這一詞有「開啟新時代」的涵義，最早在中國古代神話中，盤古開天闢地以前，世界還只是團混沌元氣，這種元氣就名為「鴻蒙」；至於「方舟」則意指諾亞方舟，源自於《聖經》中，受到上帝指示的諾亞（Noah）所建造的一艘用來躲避洪水的大船。就有專家因此分析，「方舟」這個名稱，很可能就是「鴻蒙」的「全球化版本」，也許華為就會以「方舟」作為自研作業系統的名稱，進攻海外市場。

目前對於「方舟作業系統」的相關消息，華為方面還尚未作出回應。

消息透露，華為在4月的新機發佈會上，就曾經公開他們研發的「方舟編譯器」，並聲稱這個編譯器在系統操作的流暢度等方面都有所提升，沒過多久，就出現了「方舟作業系統」等相關的名稱。

在美國封殺華為之前，華為消費者業務總裁余承東就曾表示，萬一公司沒辦法在使用Windows或Android系統，便會採取B計劃來應對，推出並使用自行研發的作業系統，「這項系統最快在2019年秋季就會推出，最慢的話也會在2020年春季推出。」

華為西歐業務部的副總裁沃克汀斯（Tim Waktins）也回應，華為已經準備好後續對策，早就開始自行研發作業系統，也在中國的幾個地區完成了測試，預估馬上就能正式上市。

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關鍵字：華為,Huawei,方舟,ARK OS,Google,中美貿易戰

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