秀「華為手機」免費招待墨西哥捲餅！　餐廳PO擁抱照：我們懂你的痛苦

En Taquería Tachitos sabemos que la estás pasando mal por eso, ¡muéstranos tu Huaweiy te regalamos una orden de tacos al pastor! 由 Taquería Tachitos 發佈於 2019年5月22日 星期三

▲墨西哥餐廳挺華為，只要秀出華為手機，便可在5月底前的優惠時段免費獲得捲餅一份。（圖／翻攝自FB／Taquería Tachitos）

國際中心／綜合報導

美國政府帶頭封殺華為後，國際技術組織、多國電信與科技企業相繼響應，使華為今年3月剛推出的P30 Pro身價也重貶，不過墨西哥一家餐廳Taquería Tachitos卻逆向操作，23日在臉書PO文稱，只要客人來店消費時，秀出華為手機，便可免費得到一份墨西哥捲餅，並附上一張餐廳抱著華為「惜惜」的擬人圖，在網路上引發熱議。

美國政府近日將華為列入出口管制實體清單，未來華為不能再從美國購買晶片，而Google也隨即宣布取消對華為的支援。此外，包括晶片大廠英國安謀（ARM）、美國英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、臉部辨識技術提供零組件供應商Lumentum、日本Panasonic、東芝等，都已經宣布暫停與華為合作。制定SD記憶卡標準的SD協會和主掌無線網路認證的Wi-Fi聯盟，也先後將華為從會員名單中，未來華為手機在無線網路和記憶卡支援方面可能遭遇諸多限制。除了硬體設備方面的衝擊，包括台灣中華電信在內的多家電信商，也先後宣布不販售華為新機。

▲芯片巨頭ARM宣佈停止與華為合作。（圖／翻攝自《環球時報》）



▲ Google終止提供華為服務影響。（表／記者李瑞瑾製）



雖然目前墨西哥電信商尚未對華為採取行動，但墨西哥城餐廳Taquería Tachitos卻在23日在臉書發文表示，要對華為相挺到底，「我們懂你的痛苦，只要你出示華為手機，餐廳就會免費請吃一份市價60披索（約100元台幣）的墨西哥捲餅」，不過優惠只限於周一至周六的下午5點，以及周日上午9點後兩個時段，並將在月底時結束。

此外，該貼文還附上一張餐廳緊擁著華為的擬人圖片，彷彿正安慰著對方，有網友相揪拿手機領捲餅，「一切沒那麼糟」、「挺墨西哥人！挺華為！」、「來我家附近開店吧，我會們全家會帶著華為手機去吃的」，也有網友笑說，「我很想去吃，但華為沒有Google maps」、「笑到肚子痛」、「華為應該提供一個食品櫃」、「可惜，華為用戶看不到這篇Po文，因為谷歌已經不讓他們下載臉書了」。