影／SD、Wi-Fi皆除名　華為：不會受個別組織和行為影響

記者馬叔安／綜合報導

SD協會（SD Association）和Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）日前先後表示將華為暫時除名，華為26日發表聲明回應，現在和未來提供的產品和服務，不會受個別組織和其行為的影響，也將在遵守適用的法律法規基礎上，一如既往地積極參與到相關標準與產業組織中。

根據新京報網，華為聲明稱，標準和產業組織，應該秉持公開、開放的原則，不應該限制、暫停或者終止任何遵守該組織章程的會員參與公開組織活動的權利，更不能因為任何國家、組織或個人的政治行為而阻礙全球產業界在公開標準中的合作與貢獻。

▲華為表示，不會受個別組織和其行為的影響。（圖／記者邱倢芯攝）

目前已確定華為未來的手機無法使用Google旗下服務、也無法使用microSD記憶卡、Wi-Fi連線上可能也有限制。外媒預測，下一個將遭到除名的恐怕是藍牙。

根據科技網站《Android Police》指出，藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）是位於華盛頓州的非營利技術組織，掌握了無線技術的所有關鍵，如果沒有藍牙技術聯盟的授權，就無法使用藍牙技術製造產品，沒有藍牙的智慧型手機可能不是世界上最糟糕的事情，但可能是壓倒華為手機業務的「最後一根稻草」。

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