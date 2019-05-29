借鑑阿爾斯通事件　任正非辦公桌上擺中文版《美國陷阱》

▲任正非總是笑著接受採訪 。（圖／翻攝自央視新聞）



大陸中心／綜合報導

美媒《彭博》的記者Gao Yuan（音譯：高遠）27日在Twitter上發布的照片顯示，華為總裁任正非的辦公桌上擺著一本中文版的《美國陷阱》（American Trap）。值得一提的是，這本書是法國阿爾斯通（Alstom）前國際銷售副總裁皮耶魯齊（Frederic Pierucci）所作，內容講述與美國司法機構長達5年的戰爭。

時間回到2013年4月14日，時任阿爾斯通鍋爐部全球負責人的皮耶魯齊因公前往紐約甘迺迪機場，不料在機場被美國聯邦調查局幹員逮捕，隨後被起訴入獄。美國司法部指控皮耶魯齊在印尼的投資案中「行賄當地政府」，並對阿爾斯通公司處以7.72億美元的罰款。

On top of Ren’s desk packed with company files, newspapers and business cards, there is a translated version of “Le Piege Americain,” or “The American Trap”. Written by former Alstom executive Frederic Pierucci about his 5-yr battle with the @TheJusticeDept pic.twitter.com/289ipIXSfO — Gao Yuan (@GaoYuan86) 2019年5月27日

美國通用電氣（General Electric Company）在官司期間，提出對阿爾斯通電力部門的收購請求；這個被稱為「金雞母」的電力部門最終被以130億美元的價格賣給競爭對手––美國通用電氣。而原先在企業認罪後，10天內會發出罰款通知的美國司法部，卻在法國政府、當事公司都通過通用電器併購手續後，才開出罰單。

皮耶魯齊被關押數年後，2018年9月獲釋。他在出獄後與一名法國記者合作，在2019年初出版了《美國陷阱》；這本書中描述著，「我突然變成了野獸，穿上橘色連體服（美國囚服），身體被鎖鏈困住、手腳也被戴上鐐銬」、「這是一場比工業戰更陰險的戰爭，一場不被公眾知曉的戰爭，是一場名為法律戰的新型衝突；法律戰利用法治體系，將敵人––或被認為是敵人的目標，塑造成違法份子，透過手段逼迫他服從。」

▲▼華為的松山湖溪流背坡村園區內，多處咖啡廳也出現《美國陷阱》的蹤跡。（圖／觀察者網）



皮耶魯齊日前接受《新華社》採訪時曾稱，早前的受害者是阿爾斯通，現在則是華為，那麼明天又會是哪家企業？「歐洲與中國是時候作出回擊了」。

《彭博》的科技記者高遠27日發布2張照片，並配上「任的辦公桌上擺滿了公司檔案、報紙與名片。此外，還有一本前阿爾斯通執行官皮耶魯齊出版的『美國陷阱』。他在書中談論與美國司法機構5年的戰爭」的文字。

《觀察者網》指出，除了任正非桌上的《美國陷阱》外，華為公司的松山湖溪流背坡村園區內，多處咖啡廳也出現了《美國陷阱》的蹤跡。該宣傳牌上還註記著「法國版華為事件」、「受害者出獄後親述」及「揭露美國用非經濟手段瓦解他國商業巨頭的驚人內幕」等字樣。