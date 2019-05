借鑑阿爾斯通事件　任正非辦公桌上擺中文版《美國陷阱》

▲任正非總是笑著接受採訪 。(圖/翻攝自央視新聞)



大陸中心/綜合報導

美媒《彭博》的記者Gao Yuan(音譯:高遠)27日在Twitter上發布的照片顯示,華為總裁任正非的辦公桌上擺著一本中文版的《美國陷阱》(American Trap)。值得一提的是,這本書是法國阿爾斯通(Alstom)前國際銷售副總裁皮耶魯齊(Frederic Pierucci)所作,內容講述與美國司法機構長達5年的戰爭。

時間回到2013年4月14日,時任阿爾斯通鍋爐部全球負責人的皮耶魯齊因公前往紐約甘迺迪機場,不料在機場被美國聯邦調查局幹員逮捕,隨後被起訴入獄。美國司法部指控皮耶魯齊在印尼的投資案中「行賄當地政府」,並對阿爾斯通公司處以7.72億美元的罰款。

On top of Ren’s desk packed with company files, newspapers and business cards, there is a translated version of “Le Piege Americain,” or “The American Trap”. Written by former Alstom executive Frederic Pierucci about his 5-yr battle with the @TheJusticeDept pic.twitter.com/289ipIXSfO