川普封殺華為蓋起「新柏林圍牆」　逼各國選邊站引爆反效果

▲川普強勢要各國對華為表態，可能引發反效果。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

《紐約時報》27日分析指出，比起美國總統川普一直想蓋的美墨邊境圍牆，如今他建立起更複雜的「新柏林圍牆」，被阻擋在外的則是中國科技巨頭華為。然而，就算川普想要孤立華為，這仍不是件容易的事；美國情報官員等專家認為，如今的網路大約有4到6成已被華為與其他中國電信公司掌握。

根據分析，華為去年成為第二大手機製造商，是蘋果重要的競爭對手，不過川普祭出禁令後，將使得新推出的華為手機無法使用谷歌的應用程式。中美貿易戰除了打擊華為，川普政府也建造出新柏林圍牆，就看各國如何選邊站。

面對外界形容華府採取有如冷戰的措施，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，國際領袖得在兩種網路之間表態，一種是呈現出西方價值觀的網路，雖然混亂又容易遭到濫用，仍保有自由空間：另一種則是根基於專制的網路。

只是，川普想要打造新柏林圍牆，絕不是容易的事。比起1961年的柏林圍牆可以真的有效隔絕兩方的接觸，川普的「牆」卻很難阻擋華為發展；隨著華為子公司華為海洋（Huawei Marine）的拓展，億萬條數據將透過海底光纖電纜、衛星等打造出網路。

美國情報官員、電信專家等人坦承，在美國世界所使用的網路中，或許已有4到6成被華為與其他中國電信公司掌控。此外，其他國家也不願意明確選邊，即使澳洲、日本也跟著封殺華為，英國與德國的態度卻相當模糊，

華為創辦人任正非上周接受採訪時表示，目前華為帶來的干擾都只是暫時的，他已開始準備關鍵零件，華為可以自己製造高級晶片，不用依賴美國。許多學者則認為，儘管任正非的部分言論可能只是虛張聲勢，但多數想法都是正確的。

對於歐洲國家來說，有些重視與北京的貿易關係，也看重與美國的軍事聯盟；越來越多領導人懷疑，當他們陷入危險時刻，美國是否真的會給予協助。

美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）分析師懷恩（Ali Wyne）說，如果中國變得更加龐大，不再那麼需要依賴美國；美國便要自己吞下這種結果。他補充，其他國家並不想要選邊站。