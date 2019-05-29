台男躲首爾酒店製冰毒　用最新技術「快速又無臭」警方難察覺

▲冰毒（甲基安非他命）。（示意圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

南韓警方日前接獲情報，有一名四十幾歲的台籍男子和二十幾歲澳門男子在首爾一家酒店內「製毒」，而且還利用最新技術，讓整個製造過程既快速又無味，不用2天就能做出滿滿冰毒，其他房客或飯店人員根本來不及發現。

《朝鮮日報》28日在社會版頭條報導，首爾地方警察廳先前接到國家情報院的消息，有外籍人士在首爾鐘路區一家酒店內偷偷製造毒品，違反了麻藥類管理法，而且製造的量多達3.6公斤，大約可賣給12萬人使用。

通常製造冰毒的過程會產生消毒水的刺鼻味，這2人卻可以神不知鬼不覺地做出大量毒品，令警方相當匪夷所思，訊問後才得知，原來犯罪集團已經研發出新型的製毒手法，過去製程要72到96小時，現在縮短到30小時以內即可完成，而且幾乎不會產生任何異味，大大降低被警方抓包的風險。

澳門男子和台灣男子已經先後遭到逮捕，主要製毒工作是由澳門男子負責，完事後可獲得2300萬韓元（約台幣60萬元）的報酬，台灣男子則是幫忙把犯罪集團提供的製毒器具轉交給澳門男子。目前警方正在追查是否有其他共犯，並把查獲的冰毒送到南韓科學搜查研究院化驗。

據了解，南韓警察廳今年2月25日到4月25日展開了密集的掃毒行動，2個月以內就有123名外籍毒犯被逮捕，其中有68人本身也有吸毒習慣。此外，這批毒犯吸食的毒品種類大多是冰毒、搖頭丸這類新型化學合成毒品，其次為大麻、鴉片等等。