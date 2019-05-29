晚一秒就GG！長髮妹清晨回家　才剛進門…噁男衝出電梯「伸手擋門+狂轉手把」

▲女子進房後，突然從電梯裡走出一名男子，伸手想要把女子的房門推開。（圖／翻攝自推特／이건 알고 트위터 하시나요?）

國際中心／綜合報導

位於南韓首爾的新林洞日前發生一件恐怖尾隨事件，一名獨居女子在28日清晨6點多時，搭乘電梯到達自家門口，沒想到就在她開門進入房間後，從電梯裡突然衝出一名男子，伸出手試圖阻擋門關上並強行進入房間。幸好男子慢了一步，門早已緊緊的被關上，男子最後又是敲門又是轉動門把，不死心的在門前來回徘徊，行徑令人髮指。

(신림동 강간범 영상 공개합니다)



1초만 늦었어도 큰일 날 뻔 한 상황

이 남자 보이면 신고 부탁드립니다. pic.twitter.com/wH6rtFZqVv — 이건 알고 트위터 하시나요? (@you_know_twitte) May 28, 2019

綜合韓媒報導，這起事件發生在28日清晨，從監視錄影器中可以看到，一名身穿黑色連身洋裝的女子從電梯裡走出，在家門口前輸入門鎖密碼，等了大約7秒的時間之後，推開了門進入房間；當她走進房間後，從電梯裡突然走出一名戴著帽子的陌生男子，快速地朝向女子房門走去。

▼男子伸手壓門。（圖／翻攝自推特／이건 알고 트위터 하시나요?）

眼見女子的房門要關上，男子竟然伸出手想要阻擋，但卻晚了一步，不過他仍不死心，先是不停的轉動門把，隨後又開始敲門、按門鈴，並且不斷重複同樣的動作，還從地上撿起東西想把門撬開，來來回回的在門前徘徊，就是不輕易離開。

▼男子不停的轉動門把。（圖／翻攝自推特／이건 알고 트위터 하시나요?）

整部影片的時間僅有1分多鐘，而匿名上傳這個影片的推特帳戶則表示，「再晚個一秒鐘，可能就會發生大事」；影片上傳短短一天，就吸引超過65萬網友觀看，而內容更是引起南韓網友的關注，還有人認為該名男子的行為已經構成相當大的危險，在青瓦台的請願網站上連署「強力懲罰新林洞的性侵未遂犯」，目前已經有超過2萬2千人連署。

對此，南韓警方表示，影片中的女子已經報案，並表示根本不認識該名男子；而警方則是在29日時將30歲的嫌犯逮捕歸案，不過因為無法確認影片中的男子是否有性侵的意圖，所以沒辦法以性侵未遂的罪名進行指控，僅能用入室竊盜罪進行起訴。許多網友看到影片後紛紛表示，「天啊！超恐怖！」、「這種人應該被抓起來吧！」、「在家中的女子應該很害怕吧…」、「這男的有病嘛！」、「做出這種行動的人應該不正常吧…。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。