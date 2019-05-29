免費遊泰國吞毒球走私害死2人　主嫌遭通緝宣告死亡不起訴

▲林男涉嫌以招待旅遊號召民眾，吞下海洛因球運毒回台，害2人喪命。（資料照與本案無關／翻攝畫面）

劉昌松／台北報導

林姓男子1993年涉嫌以免費旅遊為餌，招攬6名男子到泰國，吞下包裝成球狀的海洛因毒品，走私回台，結果有2人因毒球在體內破裂，先後毒發身亡，運毒集團成員5人已被判刑定讞，但主嫌林男因逃亡遭通緝，時效到期後，法院判走私毒品部分免訴，台北地檢署29日再根據林男被宣告死亡的證明，處分他涉嫌殺人部分不起訴。

1993年10月間，張姓等6人受運毒集團招攬，由集團魯姓男子辦理手續，免費到泰國旅遊，條件是以吞海洛因毒球，將毒品運回台灣，若成功可再另賺10萬元。

而林男就在泰國將海洛英分裝成每顆5公克的毒球，首批讓3個免費遊泰的人體運毒機各吞下40多顆毒球後，成功走私毒品來台。

林男再準備走私第2批毒品時，吳男吞下30餘顆不久，毒球破裂身亡，張、楊2人雖搭上飛機，但機上就因毒球破裂感到不適，楊男返台後立刻就醫撿回一命，張男則中毒死亡。檢警循線逮捕林姓、魯姓及4名運毒者，由法院法院最後依走私等罪判刑定讞，其中魯男被判無期徒刑。

至於林男因以5萬元交保後逃亡，遭法院發布通緝，其中涉走私販毒部分，2019年逾追訴時效，北院判決免訴，至於被告涉嫌殺人罪部分，因其家屬聲請死亡宣告獲准，法律上認定林已死亡，檢察官29日依法處分不起訴。

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