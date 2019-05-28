吵架負氣離家…男墜八里遊艇碼頭成「腫脹浮屍」！兒悲痛指認：是我爸

▲八里一處遊艇碼頭旁驚見泡腫的浮屍，警消協助打撈上岸。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

社會中心／綜合報導

新北市八里區龍米路上一處遊艇碼頭28日上午發現浮屍，當時民眾開船行經該處時，發現水面上有不明漂流物，靠近查看後才驚覺是男性遺體，嚇得急忙通報警方處理。警方初步調查，研判男子已經死亡逾2天，深入比對資料、特徵後，確認25日被通報失蹤的陳姓男子，家屬也難過地指出，日前陳男與家人吵架後即負氣離家，怎麼也料不到再見他時已成一具浮屍。

警方指出，當時接獲民眾通報發現浮屍時，警消立即趕抵現場，並將屍體打撈上岸，初步調查，死者為男性，且遺體腐爛腫脹嚴重，研判應死亡2天至1星期，面目已經難以辨認，因此一時之間也難以確認死者身分。

警方事後比對失蹤人口，發現25日被通報失聯協尋的陳姓男子特徵與浮屍相似，因此立即通知陳男家屬到場指認；經陳男兒子指認後，確認死者身分就是父親無誤。陳男兒子向警方表示，多日前父親與家人因故爆發激烈口角，隨後負氣獨自離家，自此未再有消息，家人四處尋找未果，只好向警方求助，怎料再度找到父親後竟已成浮屍。

警方初步調查，研判整起案件並無他殺嫌疑，後續將再行相驗遺體，釐清確切死因。

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