「府城登高」公益賽　消防局勇奪企業團體組第1、4名

▲台南最經典的「府城登高」公益賽，台南市消防局勇奪企業團體組第1名及第4名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南最經典的「府城登高」公益賽，結合香格里拉台南遠東國際大飯店開幕10週年慶，5月26日在香格里拉台南遠東飯店登場，台南市消防局組隊參賽勇奪企業團體組第1名及第4名，證明消防人員之訓練精實、體能超群，絕對可擔起搶救災害、為民服務之重責大任！

這屆活動延續「關懷兒童為愛登高」為活動主題，活動所得扣除支出後將已累計捐贈新台幣158萬2255元予台南家扶中心，將所有參與選手、企業團體以及志工的愛心散播出去，直接幫助需要幫助的兒童及其家庭，消防局同仁當然為善不落人後在李明峯局長指示下組隊參賽。

本次企業團體賽參賽共有32支隊伍相比以往參賽隊伍更多、實力也更加堅強，已往的冠軍隊伍當然也是在其中，因此本次台南市政消防局參賽突破列強重圍，一舉站上企業團體組第一，證明台南消防的實力堅強；不僅於本次賽事奪得佳績，台南市消防局也於日前組隊參加全國性101大樓登高賽事在眾多強敵環視中得到企業團體組第3名、更是公務團體中的第1名。

這次登高賽每名選手，都須從地下2樓上登至38樓總共40層樓，對於體能及意志力是一大挑戰。台南市消防局參賽人員進行為期3個月集訓，地點包括山上淨水區，甚至遠至高雄85大樓；總教官謝政宏說，透過編排科學化與周期性訓練課程，讓所有選手調整體能狀態，逐步適應登高所需肌耐力，讓集訓成效事半功倍。

消防局李明峯局長表示，台南市由於經濟環境整體進步，在市區超高大樓越蓋越多，消防救災面向往高處發展，需注重登高等動作，此搶救行為耗費大量體力，因此平時的體能訓練就顯得相當重要；消防局平時就有相關高樓訓練，也同時鼓勵同仁在勤務之餘或是放假時間鍛鍊體魄，以因應各項災害來臨時足以戰勝困難的搶救工作，本次「府城登高」公益賽能獲得佳績，要感謝同仁全力努力打拼，及利用時間集訓，消防局將一如往常地，展現保護台南市人民生命財產安全的能力。