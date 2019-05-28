斷人姻緣也要表揚？！　黃偉哲表揚阻詐有功人員

▲台南市長黃偉哲特在治安會報中，公開表揚攔阻詐騙有功的防詐小天使，頒發獎座及獎金，更撰寫感謝信函至阻詐有功者高層致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

古人常說「勸合不勸離」，但在台南市斷人姻緣還能獲市長頒獎？！原來是熱心金融機構、超商行員，識破「網路愛情騙子」詐騙伎倆，成功攔阻客戶辛苦錢被騙，市長黃偉哲特在治安會報中，公開表揚攔阻詐騙有功的防詐小天使，頒發獎座及獎金，更撰寫感謝信函至阻詐有功者高層致謝。

台南市4月份經金融機構及超商通報，及時攔阻詐騙案件共計37件，成功守護市民財產計新台幣365萬餘元。本次受獎人員計有元大銀行、台灣新光銀行、京城銀行、中國信託、玉山銀行、國泰世華、第一銀行、彰化銀行、台灣銀行、華南永昌證券及萊爾富、全家超商、統一超商、全國電子、燦坤3C賣場、誼光保全、遠傳電信等行員業者46人，協助警方通報攔阻詐騙。

這次頒獎案例中，有件台南市錢姓女子於LINE通訊軟體認識1名外籍男子Genera，在該男每日噓寒問暖下，成功卸下錢女警戒心，該男以寄送禮物包裹卻遭海關扣留為由，需匯款美金15000元（約新台幣45萬元）才能解除境管，錢女因不諳匯款程序，至台南市南區遠傳電信門市請求協助辦理匯款，大筆的匯款金額引起柯姓店員注意，立即通報警方，轄區警方迅速到場了解後，告知錢女此為詐騙集團慣用的詐騙手法，錢女才驚覺差點遭受詐騙，所幸攔阻詐騙情事發生成功攔阻詐騙款項。

「網路愛情詐騙」是相當常見的詐騙手法，詐騙集團先是在網路平臺上主動搭訕被害人，每日不間斷地聊天，待取得被害人其信任後，再以各種理由，請求被害人匯款紓困，藉機詐財，民眾若遇類似手法，應冷靜判斷，以免陷入愛情陷阱，若遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免被騙。