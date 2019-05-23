遠航停飛延燒！民航局挨批失職　急澄清「過去一年已罰500萬元」

▲旅行業者損失慘重，怒批民航局失職失能。（圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

遠東航空無預警取消長灘島、峴港、巴拉望等航班，旅行商業同業公會、台灣海峽兩岸旅行發展協會等旅行業者，上午聯合召開記者會，批交通部民航局「失職、失能」，並要求遠東航空負起賠償責任。民航局回應，過去一年採嚴格監理，針對無故取消航班或其他違反情況，已開罰500萬元，此次無預警取消航班，已於20日發函要求限期改善，否則將依民航法重罰60至300萬。

台灣海峽兩岸旅行交流協會理事長姚大光痛批，遠航無預警的取消班機，交通部及行政院應該站出來，要求航空公司和旅行社間應比照國外內旅遊定型化契約，建立航空公司和旅行業者「履約保證保險」，若遇到航空公司臨時取消，3天前取消需多賠償30%，當天取消需賠償100%，這樣對客人和業者才有保障。

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▲遠航無預警停飛，旅行業、旅客是最大的受害者。（資料圖／遠航提供）

旅行商業同業公會董事長許禓哲表示，民航局限制遠東航空MD機隊每月飛時上限1350小時，但卻讓遠航連續超時那麼多個月，顯見民航局失職、失能。民航局表示，以往對遠東航空公司管理均相當嚴格，飛時控管即是飛安管理一環，同時也要求遠航引進新機、汰換MD老舊飛機；財務與營運上，過去一年已開罰超過500萬元。

民航局指出，此次遠航無預警取消航班，民航局在4月即已提醒遠航，但遠航最後仍採取粗糙的處理方式，影響旅客權益，已於本月20日發函要求限期改善，否則將依民航法重罰60至300萬。

遠東航空則回應，自6月起航班一切正常，5月航班取消部份已與直接合作之旅行社協調航班取消後續相關處理辦法，非直接合作旅行社如有任何問題請與其上游旅行社洽詢。針對旅行業者表示多數都沒有收到款項，都是自墊，遠航表示，合作旅行社如有提出相關完整之單據，會於第一時間協調及處理。