哭求醫師男友回來被掛電話「我在跟女友吃飯」　前女警剪爛新歡鞋

記者黃翊婷／綜合報導

曾擔任女警的林姓醫院助理不滿黃姓醫師男友劈腿，吵了一架後打電話要求對方回來陪吃飯，結果卻被回了一句「我在跟我女朋友（曾姓女子）吃飯，妳不要打來」，還掛了電話，一氣之下乾脆衝到男方住處，將曾女的鞋子、2幅油畫剪爛。原本一審被依毀損罪判處拘役25日，但二審她賠償31萬元和曾女達成和解，最後換得緩刑2年。

黃姓醫師證稱，林女知道他有女朋友，但不知道姓名，「就是單純知道我有交往對象，因為我在電話中有明確告訴她，我正在跟女朋友吃飯，她一直要我回去陪她吃飯，我說不要就掛斷，掛斷之後她又繼續打、要我回去，還哭了，到後來我就跟她說，『我在跟我女朋友吃飯，妳不要打來』，結果她還是一直打，一直重複那句話，後來才加了一句『你再不回來那我要把你家拆掉』。我告訴她真的有什麼事等我吃完飯回去再說，可是回去的時候家裡就被破壞了。」

▲林女指控黃男劈腿。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本案無關，下同）

黃姓醫師接著說，因為曾女有在學畫畫，加上剛搬新家沒有什麼家具，就想要掛一些畫當裝飾，「她把畫拿給我就放在電視兩旁，因為那個時候在交往，想說也許以後有機會同居，畫當然就放在我這邊，但她拿來放的時候，沒有講到以後要如何處理」，至於那雙被剪壞的女鞋也是曾女的，「我沒有穿女鞋的習慣。」

但林女透過辯護人辯稱，之所以會氣到剪壞鞋子和油畫，是因為她原本與黃男是男女朋友關係，沒想到對方卻在2018年1月劈腿和曾女交往，她完全不知情，後來曾女陸續把油畫、女鞋送來，男友不僅接受還放在租屋處，「她（曾女）不可能任意出入租屋處，對於上述物品當然沒有任何管領力可言，也就沒有所謂的告訴權。」

▲林女氣到剪爛曾女的鞋子。

不過，黃男後來證稱有給曾女一把完整的鑰匙，林女則是有一張一樓的門禁卡。台中地院一審依毀損罪判處林女拘役25日，得易科罰金2.5萬元；但曾女強調，對方曾擔任女警，法治觀念應該比一般人還要高，卻為了感情糾葛做出這樣的事，顯然是明知故犯，量刑應該要比普通人更重。

台中高分院二審法官認為，事發當時林女已經不是警察，加上她目前還在就讀研究所，也願意賠償31萬元並達成和解，最後維持原判，並宣告緩刑2年，這才讓這起「剪刀女」事件和平落幕。