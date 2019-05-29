騎士沒戴安全帽扯壞警制服「自願賠6000元」　議員控索賄放人

記者黃翊婷／綜合報導

高雄黃姓機車騎士因為騎車未戴安全帽被攔查，一度因為情緒激動與鳳山警分局五甲所的張姓警員發生拉扯，事後主動道歉並賠償6000元。高市議員林智鴻認為警方這是索賄放人，預計要在今日（29日）上午召開記者會說明；但高市警局早一步發表聲明表示，這起案件已交由檢察官偵辦中，若真的涉及索賄或是縱放犯人，絕對會依法嚴懲。

▲張姓警員被指控索賄放人。（圖／翻攝自Google地圖）

據了解，張姓警員是在27日下午執行巡邏勤務時，在南江街與南昌街口攔查沒戴安全帽的黃男，但對方情緒激動，不僅拒絕接受盤查，還拉扯警員的安全帽帶，雙方一度爆發肢體衝突，最後還是將騎士壓制上銬，並帶回派出所偵辦。

不過，回到派出所之後，警員再次檢視蒐證影像，認為沒有達到妨礙公務程度，如果要偵辦，要件恐怕會有不足。而黃男這時也已經冷靜下來，於是主動對剛才攔查過程中的行為道歉，除了寫下道歉書，還拿出6000元賠償警員制服破損以及身上擦傷的醫藥費。

▲黃男因為沒戴安全帽被巡邏警員攔下。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

張姓警員接受道歉後就讓黃男離去，結果卻捲入疑似索賄的風波。高市議員林智鴻指控這樣的行為就像是「老鼠屎壞了一鍋粥」，預計29日上午召開記者會說明此事。

至於警員是否涉及索賄、縱放犯人，高雄市警局方面強調，全案已經交由檢方偵辦，會秉持勿枉勿縱的原則，假如調查屬實，一定會依法嚴懲，絕不寬貸。