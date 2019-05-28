太殘忍！　飼主落跑「13隻狗關籠活活餓死」　屍臭飄出慘狀曝光

▲台中北區疑似有法私人狗場，13隻犬隻慘遭活活餓死。（圖／江和樹提供，下同）

記者陳玉／台中報導

台中市寵物商業同業公會理事長江和樹28日在臉書PO文「這是很驚恐悲傷的畫面！」，指出北區某租屋處疑似有非法私人狗場，該租客養了13隻不同品種的狗狗，但養到一半人卻跑了，狗狗慘遭餓死，直到屍臭味傳出才發現慘狀；台中市動保處表示，今早才接獲消息，目前還在積極了解中，但此案確實造成狗狗死亡，若該飼主確定是故意致死，可依《動物保護法》第25條「故意傷害動物」最重開罰20萬以上、200萬以下罰金，併科2年以下徒刑。

▲▼租屋處內髒亂不堪，狗狗慘遭活活餓死。

江和樹向《ETtoday新聞雲》記者表示，「真的是很殘忍！」，今天有清潔公司員工向他爆料，4月中旬前往北區某租屋處打掃時驚見13隻狗屍，經了解，一名周姓男子租屋後在屋內飼養貴賓犬、馬爾濟斯等品種犬隻，但不知為何竟半途落跑，導致狗狗活活被餓死，但房東事後只怕房子租不出去、加上不懂動保法，請清潔人員將狗屍處理掉。

「我真的沒辦法接受、太殘忍了！」江和樹指出，台中市目前約有近300家合法寵物業者，經查周男並不是合法業者，但聯絡不上周男，房東也僅有租屋人的身分證影本，今早已通知台中市動保處，期望透過揭露此事讓全民一同來幫忙抓人。

▲▼清潔人員到場見13隻狗屍，拿下手機拍攝進而爆料。

對此，台中市動保處副處長林儒良表示，今早接獲消息已派人了解，因該房東外出尚未聯繫上，是否為非法繁殖、私人飼養都不能確定；但此案確定有犬隻死亡，若周姓租客確定為故意致死，可依照《動物保護法》第25條「故意傷害動物」開罰20萬以上、200萬以下罰金，併科2年以下有期徒刑。

林儒良補充說明，台中市截至今日為止共有285家合法寵物業者，依規定2年需做1次評鑑，而動保處人員也會不定時訪視，包含：犬隻資訊是否登記正確、便盆清洗及犬隻乾淨程度及飲用水等部分。