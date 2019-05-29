北市府女幕僚偷情直擊！午休開車獨處　34分鐘後下車「襯衫翻出褲頭」

圖、文／鏡週刊

台北市長柯文哲的貼身女幕僚驚爆外遇，婚外情的對象還是市府工務局的已婚男科長。本刊直擊，男科長幾乎天天到女幕僚家巷口接她上班，2人還曾到住家附近的5星級飯店過夜，就連上班日也會利用午休時間開車外出幽會、牽手散步。

有次2人把車停在路邊，服裝整齊的男科長下車坐到後座，與女幕僚獨處半小時，再衣衫不整地回駕駛座載女幕僚進市府上班。5月20日當天，2人更在議會眉來眼去、手機頻頻傳訊，完美搭上520放閃潮。

▲5月19日12:22 過夜退房：柯P女幕僚5月18日與男科長到飯店過夜，19日中午帶著行李退房。（圖／鏡週刊提供，下同）



本刊調查，這2位頻頻幽會的市府公務員，一位是柯P的女幕僚，目前擔任市府祕書處機要組股長，她婚外情的對象則是工務局的男科長，這段「股、科姐弟戀」從去年就開始慢慢醞釀，最近2、3個月則進入白熱化階段。由於2人都是各自單位的府會聯絡人，負責市府與議會的協調聯繫工作，因此搭上線。

女幕僚今年44歲，已婚，育有2子，家住台北市東湖。她高中念的是北一女，大學從中興法商學院經濟系畢業，目前每週六還在台大政治系EMPA讀公共行政碩士。她的臉書個人簡介雖然標註已婚，但PO的照片只有獨照或與2個小孩子的合照，1張丈夫的照片都沒放，倒是與男科長互為臉友。

▲4月23日13：07衣衫不整：男科長與女幕僚在車後座獨處34分鐘，男科長下車時衣衫不整。

至於男科長今年39歲，也是已婚，育有3名子女，家住新北市汐止，離女幕僚家開車只要3分鐘。

本刊調查，男科長同時也是土木技師、結構技師，但他的臉書簡介只寫到自己在台北市上班，學經歷則完全沒有提及。不過，他的臉書封面放著與妻子、2個小孩出國旅遊的合照，其他照片除了風景之外，都是與妻子的放閃照，企圖營造好丈夫、好爸爸的形象。

▲柯文哲接受議員質詢時，女幕僚不時上台提供資料，幫柯解圍。

男歡女愛也許不至於影響工作，但男科長、女幕僚畢竟都有家室，也都是領政府薪水的公務員，這樣的不倫戀情，看在大老闆柯文哲眼裡，不知做何感想？

針對跟拍內容，本刊致電男科長與女幕僚詢問，2人均表示：「不予回應。」

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