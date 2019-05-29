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酒駕撞死職軍夫！醉男LINE長輩圖「心靜無塵」道早安　妻怒：你睡得很安穩

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記者莊智勝／綜合報導

「你懂我每天過的，是什麼樣的心情嗎？」台南市永康區永大路與大灣路口，5日深夜10時許發生酒駕車禍，造成32歲的詹姓軍人重傷，經送醫搶救後仍於11日深夜離世；詹妻強忍傷痛在臉書上PO文追憶亡夫，28日更在爆怨公社揭露肇事蔡男惡行，不但帶走了孩子的爸爸，甚至還在LINE中傳來「早安」長輩圖問候，事發至今不見悔意，令詹妻情緒再起波瀾，怒轟「你會跟一個害死你老公的人微笑說早安嗎？」

▲▼情人節才包紅包放閃，老公遭酒駕撞死，搶救6天不治。（圖／翻攝爆怨公社）

▲詹妻緊握著老公的手，無助地看著他離世。（圖／翻攝爆怨公社）

這起車禍就發生在5日深夜，警方調查，擔任職業軍人的詹姓男子，當晚由林姓女同事（25歲）騎乘機車載其外出，怎料在路口停等紅燈時，竟遭酒醉的蔡男（66歲）駕駛貨車猛力追撞，造成林女受傷，後座的詹男更當場倒地、顱內出血，經送醫搶救多日後，情況卻仍然不樂觀，最後不敵死神，於11日深夜10時52分離開人世；可惡的是，蔡男酒駕已經涉嫌公共危險罪，在闖紅燈肇事後仍然不停，踩下油門逃離現場，當警方20分鐘後將其攔下時，發現他不但酒測值達0.3mg/l，且還沒有駕照，涉嫌公共危險、肇事逃逸、及多項交通違規，當即依法移送台南地檢署偵辦。

在丈夫遭酒駕奪命後，詹妻情緒久久無法平復，多次在臉書PO文抒發心情，「最後我只能牽著你的手，看著你離開，你真的就這樣丟下我……！」除了追憶亡夫外，詹妻也痛斥酒駕者，因他們的自私、貪圖一時方便，卻害得一個家庭瞬間破碎，老公才32歲還很年輕，還有很多想做的事沒有完成、還有一雙年幼的兒女，沒有了爸爸，孩子以後該要怎麼辦？

▲台南市永康區永大路與大灣路口，5月5日深夜10時4分發生車禍，1名蔡姓男子駕駛貨車酒駕闖紅燈追撞停等紅燈的機車，將機車撞飛，造成林姓女騎士及後座詹姓軍人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康區永大路與大灣路口，5月5日深夜10時4分發生車禍，1名蔡姓男子駕駛貨車酒駕闖紅燈追撞停等紅燈的機車，將機車撞飛，造成林姓女騎士及後座詹姓軍人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲酒醉的蔡男駕駛貨車猛力追撞，導致詹男顱內出血，搶救6天後仍不治身亡。（圖／記者林悅翻攝）

28日詹妻再度於臉書爆怨公社寫下給肇事者的一封信，悲痛淚訴「你知道有家卻不敢回去，是什麼樣的感覺嗎？你知道每當一醒來就要馬上吃藥，強迫自己睡是什麼樣的感覺嗎？你知道兒子想要找爸爸，但我卻無法跟他解釋爸爸不在了，是什麼感覺嗎？」

詹妻沉痛地說，自丈夫走後，自己每天以淚洗面，心痛到不能再痛，明明就很難過，但在4歲孩子的面前卻又要故作堅強，忍住不哭、強顏歡笑；更令她心痛的是，當她到精神科看診求助，4歲的兒子還懵懂地對她說，「媽媽，我保護你」，短短的幾個字都讓她心碎，「我很想死，卻還要強迫自己活下去……！」

最讓詹妻無法接受的是，肇事者雖然事後遭逮，面臨法律制裁，但對於先生的死卻不見一絲悔意，雖然透過LINE詢問頭七時間，並表示自己一定到場祭拜，但頭七、出殯卻都未見蔡男到場致意，反而是在頭七前幾天來，還請人錄影後，自己才跪爬進靈堂，「我不知道你是要演給誰看！」

且蔡男27日還恍若無事般，透過LINE諷刺地捎來一張「長輩圖」問候，「早安！心靜無塵，春風入室菩提香」，似乎忘了他問安的對象就是被自己撞死的詹男之妻；而這張輕描淡寫的長輩圖，在詹妻的眼中看來卻又是把撕開傷口的利刃，「你還有心情傳早安圖，看來你每天都睡得很安穩，你懂我每天過的是什麼樣的心情嗎？你會跟一個害死你老公的人，微笑說早安嗎？」

▲▼軍人老公遭酒駕撞死，搶救6天後仍然不治；事後肇事者竟還傳來長輩圖問候早安。（圖／翻攝爆怨公社）

▲蔡男不但頭七、出殯未到場，還透過LINE傳來長輩圖問候早安。（圖／翻攝爆怨公社）

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關鍵字：酒駕,台南,長輩圖,軍人

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