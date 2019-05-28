快訊／鋒面要到了「新竹以北先變天」中南部稍晚　一張圖看大雨怎下

▲鋒面對流即將移入台灣上空。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員林定宜表示，預估鋒面今天（28日）一早抵達，全台天氣由北往南轉變，且有局部大雨發生機率。天氣風險公司也製作一張圖，讓民眾了解各地降雨時間。至於周末起有另一道鋒面滯留在台灣北部海面，氣象局說，屆時西半部清晨有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有小範圍的降雨，午後因熱力作用，各地皆有局部較大雨勢發生的機率。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，稍後新竹以北地區就會開始下雨，適逢通勤時間要特別注意，且鋒面通過期間可能有中尺度對流發展，留意短時強降雨可能性；今全台天氣不穩定，中南部降雨時間會晚一點。他提醒，今鋒面影響最劇烈，周三（29日）逐漸遠離，但仍有水氣。

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▲▼今鋒面通過，全台都會下雨。（圖／氣象局）

▼天氣風險公司製作雨區預報圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）



林定宜指出，鋒面通過後東北風增強，北部、東北部今轉涼，白天高溫估25度，中南部有30度以上，花蓮、台東則是27到29度。

氣象局預報，周三鋒面南移至巴士海峽附近，各地降雨逐漸趨緩，但東半部地區及午後中南部山區仍要注意局部雷陣雨及較大雨勢；這天鋒後的東北風會帶來一些較涼的空氣，北台灣整天感受稍涼至舒適，氣溫約21至26度，中南部晨間亦略有涼意，低溫約22至23度，高溫約29、30度，東半部氣溫約23至27度。

氣象局說，周四（30日）、周五（31日）東北風減弱，風向先轉偏東風，再轉東南風，各地天氣趨於穩定，僅東半部地區仍有局部短暫陣雨，午後西半部山區也需留意小範圍短暫雷陣雨；隨著降雨緩和、風向轉變，各地氣溫有明顯的回升趨勢。

▼這兩天鋒面加上東北風影響，北部高溫約25、26度。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周六（6月1日）至下周一（6月3日）鋒面位於台灣北部海面，呈現近似滯留狀態，大氣環境不穩定，西半部清晨有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有小範圍的降雨，午後因熱力作用，各地皆有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，下周二（6月4日）至下周四（6月6日），鋒面持續位於台灣北部海面一帶，台灣處在鋒前西南風影響區域，天氣不穩定，惟降雨區域和強度仍有較大的不確定性。