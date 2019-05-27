全台變天！鋒面「橫掛」掃過...強降雨一路南襲　下波大雨時間曝光

▲氣象局預報，28日將有可能會有短暫的強降雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者許凱彰／台北報導

全台變天！中央氣象局指出，28日（二）清晨鋒面通過、東北風增強，各地將會有局部短暫陣雨，午後更有部分地區會有強降雨的狀況發生，溫度也會感到明顯轉涼，28日晚起至29日鋒面減弱，降雨趨緩，北台灣最低溫約可降至20度左右。據稍早訪問預報員顏增璽表示，這道鋒面是由北往南通過，28日上半天中部以北有短時強降雨的機會，中南部跟花東則是出現在下半天，全台都有較大雨勢的機率，入夜就會緩和下來。

對於28日的天氣型態，顏增璽提到，鋒面從清晨開始會影響台灣，中部以北會出現短暫雨，中南部沿海則是受到中南風影響，沿海地區也會出現降雨，鋒面「由北往南」慢慢通過，各地都會有短暫陣雨，甚至出現局部較大雨勢。他還說，28日的短時強降雨移動速度稍微快一點，強度結構也沒有上一波那麼扎實，強度大概介於大雨、豪雨程度，不至於像上一波那麼明顯，而且受到整個鋒面系統影響，降雨時間會持續較長。

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▲鋒面28日清晨掃過，全台變天。（圖／翻攝自中央氣象局，下同。）

據了解，在溫度方面受到降雨與東北風增強的影響，相較於前幾日有明顯下降的趨勢，北台灣高溫約26度、低溫20度；中南部高溫約29度、低溫21-23度；花東地區高溫約28度、低溫約21-23度。

「天氣風險公司」指出，這波鋒面會在29日（周三）下半天離開台灣但會有些較涼的東北風南下，雲多偶雨，北部及東半部明顯轉涼。預計週四天氣會好轉回溫，並維持穩定好天氣直至週末。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，28日早晨梅雨季第4道鋒面抵達，天氣劇變轉陰有陣雨、雷雨，天氣轉涼；28日晚起至29日鋒面結構減弱，降雨明顯趨緩，但各地仍有局部陣雨的機率，天氣偏涼，北台灣最低溫約可降至20度左右。

吳德榮表示，30日（周四）、31日（周五）各地為多雲時晴，天氣回暖、白天微熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，並有擴展至部分鄰近平地的機率；周六、周日鋒面滯留在北部海面，台灣仍在暖氣團內、天氣偏暖，天氣較不穩定易降雨，西南風與陸風的輻合作用，以及午後對流作用，皆可激發局部陣雨或雷雨。