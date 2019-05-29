彰化戰備道週邊環境較艱困　全體空地勤人員訓練完整

軍聞社／記者卓以立彰化報導

「彰化戰備道週邊環境及地障，較為複雜與艱困，增加了起降難度，有賴於全體空地勤人員的努力，才能圓滿達成任務。」曾參與過漢光30號演習的民雄戰備道起降操演的空軍第三戰術戰鬥機聯隊第28作戰隊隊長許上校表示，為了有效執行任務，操演前先行執行完整訓練，以及各項的模擬演練，不斷檢討精進，才能順利完成戰備道起降任務。

「空戰出英雄、地勤一半功」，許上校特別感謝地勤人員在這次的機務整備上有良好的整備，全力的支援起降任務，有良好的妥善率，使空勤組員及飛機均能在最佳狀態下達成任務。

F-16V型機首次執行國道戰備道起降任務，空軍第四戰術戰鬥機聯隊第23作戰隊隊長林上校說，很榮幸參與此次操演，他對於F-16V型機在彰化戰備道執行操演任務，深感榮耀；他並表示，人員在演習前完成各項前置整備作業空技勤學術科的完整訓練，能有效降低危安事件產生，使此次任務完美達成。

空軍第二戰術戰鬥機聯隊第48換訓隊隊長柴上校則表示，能順利完成該項任務，除了空勤人員平日的勤訓苦練外，地勤人員每日執行修維護工作，使空勤組員及飛機均能在國人的期許下圓滿達成任務。

空軍第六混合聯隊第20電戰大隊第2預警機中隊輔導長鄭中校說，此次操演能順利有賴於空、地勤人員平日的精實訓練及良好的飛機維護，使組員及飛機均能在最佳狀態下執行任務。