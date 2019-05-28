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陸軍586旅戰力防護演練　驗證部隊應變能力

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陸軍586旅戰力防護演練　驗證部隊應變能力

軍聞社／記者卓以立報導

為驗證戰力防護及機動裝載作為，陸軍裝甲第586旅運用既有掩體及民間堅固設區實施疏散警戒、戰力整備及臨戰訓練等戰力防護作為，精進部隊「隱蔽、掩蔽、偽裝、欺敵、機動」防護能力。

由戰車營及機步營組成的特遣隊，依序駛出營區，往戰術位置機動，場面相當壯觀；裝甲第586旅強調，藉由演習使官兵熟悉作戰環境及戰場經營，符合「戰場在哪裡，訓練就在哪裡」，充分展現勤訓精練的堅實戰力與保國衛民的決心。

此外，陸航602旅OH-58D戰蒐直升機也進行戰力防護，伺機再次投入作戰。

陸軍586旅戰力防護演練　驗證部隊應變能力

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