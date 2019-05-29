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彰化戰備道圓滿完成　直擊地勤油彈整補作業

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彰化戰備道圓滿完成　地勤人員扮演關鍵角色

軍聞社／記者卓以立彰化報導

「空戰出英雄、地勤一半功」，在28日的「漢光35號演習彰化戰備道起降實兵操演過程中，當F-16V、IDF經國號、幻象2000及E-2K空中預警機等四型機順利落地後，滑行至整補區，只見油、彈、機務等地勤人員完成待命，將執行戰機的油彈整補作業。

彰化戰備道圓滿完成　地勤人員扮演關鍵角色

油料分隊官兵進行油料整補，官兵熟練的動作，在安全為前提，迅速執行加油作業；武掛官兵將各戰機的彈藥運抵，執行彈藥整補作業。

隨後，四型機在完成油彈整補作業後，依序以戰機最大推力起飛，順利完成戰備道起降任務。

彰化戰備道圓滿完成　地勤人員扮演關鍵角色

彰化戰備道圓滿完成　地勤人員扮演關鍵角色

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