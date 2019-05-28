新光人壽Q1總保費收入718億　較去年同期成長6.2%

▲新光人壽副董事長李紀珠。（圖／記者湯興漢攝）

記者李蕙璇／台北報導

新光金控（2888）今天召開董事會，通過2019年第一季財務報告，子公司新光人壽初年度保費為303億元，總保費收入達718億元，較去年同期成長6.2%，合併稅後淨利38.47億元，其他綜合損益總額達275.6億，較去年同期成長。

而新光金控合併稅後淨利55.4億元，EPS為0.45元，總資產規模逾3.7兆元，較去年同期成長9.8%，合併股東權益為1,747.8億元，較2018年底增加20.8%，每股淨值為14.3元。

新光銀行合併稅後淨利11.9億元，股東權益穩定提升至613.6億。元富證券合併稅後淨利約4.8億，較去年同期增加1.05億，成長28%。

新光人壽表示，今年第一季初年度保費為303億元，其中外幣保單初年度保費較去年同期成長6.5%，佔初年度保費比重約54%，而總保費收入達718億元，較去年同期成長6.2%，負債成本較去年底降低2bps至4.06 %。投資方面，第一季避險前經常性收益率為3.68%，較去年同期大幅提升22 bps，整體投資報酬率達3.68%，外匯價格變動準備餘額已累積至70億以上；另受惠於今年以來股、債回升，第一季底股東權益項下金融商品未實現利益約43億，推升新光人壽合併股東權益達977億。

在不動產投資部分，最新規劃出租式樂齡宅「新板傑仕堡」將於第三季開幕，投入關懷長照議題之外，新光金控董事長吳東進建議可參考日本模式，多家利用國內許多閒置校舍，利用地上權、引入資金設立具收益性的附服務型住宅，來新建經濟型、普遍的老人福利機構或是日照中心，藉此解決長照機構缺乏土地窘困。