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三商美邦人壽Q1稅後淨利0.2億　每股稅後盈餘0.01元

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▲▼三商美邦人壽資深副總暨財務長陳宏昇。（圖／記者李蕙璇攝）

▲三商美邦人壽資深副總暨財務長陳宏昇。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

三商美邦人壽（2867）今天舉行2019年第一季法說會，其稅後淨利0.2億元，每股稅後盈餘0.01元，總資產1.19兆元，較去年同期成長10%，負債成本則持續降低至3.65%。

三商美邦人壽財務長兼發言人陳宏昇指出，到2018年底隱含價值為1,203.1億元，較2017年底1,288.7億元減少85.6億元，每股隱含價值為50.7元。

而隱含價值較前一年減少原因主要是業主權益受到2018年下半年市場環境波動影響與台幣保單避險成本上升所致，若以今年第1季金融資產未實現利益已受惠於市場環境回升的業主權益試算，其隱含價值相當於2017年底數值。

至於2019年第1季稅後淨利為0.2億元，每股稅後盈餘0.01元，未適用外匯價格變動準備金機制每股稅後盈餘為0.15元。總資產達1.19兆元，較去年同期成長10%。經常性投資收益率較去年同期成長至3.43%，負債成本持續降低到3.65%。

陳宏昇表示，在IFRS 17評估接軌部分，逐年進行負債公允價值試算結果顯示三商美邦人壽準備金均為「適足」，目前也已成立IFRS 17專案小組並與國際知名顧問公司合作，將持續進行公司財務面及作業面的影響測試及擬定因應策略，使2025年順利接軌。

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關鍵字：三商美邦人壽,Q1,稅後淨利,每股稅後盈餘,第一季法說會

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