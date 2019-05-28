馬尾妹穿「性感文胸」伴3男野營　越南衛道網友開轟

▲越南馬尾妹僅穿性感文胸和3男野營，引發網民熱議。（圖／翻攝自FB／Crush）

實習記者陳妙津／綜合報導

越南網路上近日有兩張照片引起軒然大波，一名穿著近乎全裸的女子，正與其他3名裸上身男子一同露營，模樣像是在準備食物，由於僅穿著文胸的火辣打扮，也讓越南衛道人士紛紛抨擊「違反社會善良風俗」，不過也有人對此表達接受「年輕人這樣很正常」。目前照片仍在網路上瘋傳，但女子身份尚不清楚。

▲目前原貼文已經被刪除。（圖／翻攝自FB／Crush）

據越南媒體報導，越南現在氣溫時常高達攝氏40度，許多人紛紛上山露營納涼。引發騷動的2張照片裡，一名綁著馬尾的年輕女孩蹲坐在地，一旁則是螢光黃色的帳篷，馬尾女雖然下身穿著長褲，但上身僅穿著一件四條線小文胸，緊緊環住她白皙的肌膚，而周遭則圍繞著一群裸上半身的男子，似乎正一起準備野營的食材。

▲▼越南馬尾妹僅穿性感文胸和3男野營，引發網民熱議。（圖／翻攝自FB／Crush）

過於性感火辣的穿著讓越南網民議論紛紛，有人痛批不該穿成這樣拋頭露面，「我不懂一個女生和一群男在一起時，怎麼還能穿成這樣」、「我也是女的，不知道妳怎麼想，幹嘛這樣穿，但我覺得超噁」。不過也有人幫忙緩頰，「年輕人穿這樣還好吧」、「又不是全裸，你們這些道德魔人」、「才露40%而已欸」。