越女假護照入出境22次沒被抓　改用真實身分「指紋一樣」GG

▲越南籍黎姓女子冒用同鄉名義持偽造護照6年內入出境多達22次，今年初終遭移民署查獲。（示意圖／pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍黎姓女子因逾期居留曾遭遣返，11年前為嫁來台灣委託仲介以武姓同鄉居留證製作假護照闖關，6年來入出境多達22次都未被發現，後來因真實身分解除境管，今年1月改持真實身分欲出境，移民署查出與武姓同鄉完全相同生物跡證才查獲黎女持用假護照入出境，桃檢28日依刑法行使偽造私文書罪嫌聲請簡易判決。

檢警調查，35歲的越南籍黎姓女子曾於2006年9月16日來台工作，2008年5月因逾期停留遭查獲被遣返，後來為與陳姓男子結婚來台，委託仲介以同鄉武女假身分偽造越南護照，順利於同年9月入境與台籍陳姓男子結婚，此後以越籍配偶、依親等名義，持假護照入出境台灣，移民署從2009年9月起至2015年1月入出境台灣22次之多。

檢警指出，黎女去年原身分解除境管後，則改持真實護照入境台灣，今年1月5日持真護照出境時，移民署海關人員透過電腦資料查出黎女與武女生物跡證竟然一模一樣，黎女才坦承之前使用假護照闖關情事。

黎女鎮偵訊時坦承使用假護照入出境，桃檢以查扣武女假護照等證據、入出境登記表、外國人居留停留案件申請表等偽造文書等資料佐證，以黎女行為觸犯「入出國及移民法」及「刑法」偽造署押、行使偽造私文書，從重依行使偽造私文書罪聲請簡易判決。

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