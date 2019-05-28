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桃機工人「摔2米溝渠」22天後不治　主管挨告不起訴

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▲桃園市李姓男子前年11月在桃園機場施工時疑似腦出血不治，家屬提告工地主管業務過失致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市李姓男子前年11月在桃園機場施工時疑似腦出血不治，家屬提告工地主管業務過失致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子於2017年11月在桃園國際機場第三航廈預定地施工時，不知何故突然摔落2公尺高度的溝渠，同事發現後以工程車緊急送醫急救，但22天後仍宣告死亡，家屬控告工地主管業務過失致死、業務遺棄致死罪，桃檢以當事人身穿防護設施與安全帽、醫院鑑定死因是「自發性腦出血而導致腦幹衰竭死亡」，難以認定主管有過失、遺棄致死罪證，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，李姓男子於2017年11月30日上午11時30分，在桃園機場第三航廈預定地施作安全護欄工程，被同事發現摔落約2公尺高度溝渠內，當時李還有一點意識，同事以工程車緊急送醫急救。

但李男因傷勢嚴重後來轉送林口長庚醫院加護病房救治，同年12月22日上午宣告不治，家屬痛陳工地明顯有業務過失，將工地工務所53歲劉姓所長、44歲工務所施工站邱姓站長、32歲工務所劉姓安全衛生管理員，依業務過失致死、業務遺棄致死罪嫌提告。

桃檢傳喚在場工人指證，當時沒人目擊李男為何摔落溝渠，賴姓同事說，聽到工地出事立即趕到現場，同事要他緊急以工程車送醫，因工地地址不好找，擔心救護車找不到路而耽誤搶救時間；還有同事指稱李當天有穿著反光背心、安全帽等安全防護設備。

桃檢認為，因案發時無人目擊李男為何掉落，因李案發時也穿著反光背心等安全防護設施與安全帽，難以認定三位主管有未善盡防止職災情況。另根據醫院開立死亡鑑定為「自發性腦出血而導致腦幹衰竭死亡，並非發生墜落意外致死」，醫院開立死亡證明書為「自然死亡」，以工程車送醫是為爭取搶救時間，難認三位主管涉有業務過失、遺棄致死，偵結予以不起訴處分。

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