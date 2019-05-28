3歲童衝馬路「下一秒堆高機撞上」　駕駛「猝不及防」無罪

▲桃園市3歲李姓男童2016年4月間突然衝出馬路，差點被駕駛堆高機宋姓男子輾過。（示意圖／Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市宋姓男子於2016年4月間駕駛堆高機行經中壢區中北路2段時，1名3歲李姓男童突然自路邊衝出，宋來不及剎車撞上男童，送醫急救後保住一命，李童父親對宋提出業務過失傷害告訴，桃園地院根據勘驗監視器畫面，發現男童衝出馬路僅1秒鐘，宋根本猝不及防，難認有明顯過失，判定宋無罪。

檢警調查，2016年4月26日下午，宋姓男子駕駛堆高機沿著中壢區中北路二段往龍岡路方向行駛，當時年僅3歲李姓男童突然衝進馬路，男童父親發現後出聲大喊提醒宋男停下，但宋來不及反應，仍然撞上李童，還好沒有直接輾過，李童遭堆高機撞上趕緊送醫急救，所幸保住性命。

案發後，李童父親質疑宋男未依規定申請堆高機上路、未注意車前狀況，對宋提過失傷害告訴；宋男在偵訊時辯稱，男童突然從路旁衝出，他有聽到男童父親喊叫回頭查看，但下一秒意外就發生了，他根本來不及反應。

桃園地院法官根據沿路監視影像畫面，發現李姓男童沿路邊奔跑，車主很難察覺男童，男童闖入車道至發生意外過程僅1秒，駕駛沒有充分時間反應，難認有明顯過失，判定宋男無罪，本案也被送至「桃園市政府車輛行車事故鑑定會」鑑定，認為男童奔跑進入車道為肇事主因。

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