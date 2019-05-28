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拿菜刀襲擊等公車小學生！目擊者嚇：他瘋狂大喊「我要殺了你」

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▲日本神奈川川崎市發生隨機傷人案件，疑似嫌犯者在自殘後送醫宣告死亡。（東方IC）

圖文／鏡週刊

今（28日）晨7點45分左右，在日本神奈川川崎市發生一起疑似隨機殺人案件，根據《NHK》最新報導，據現場警方和消防隊員消息，目前共計有18人受輕重傷，已送往醫院，另已知有1名小六女童死亡，而疑似嫌犯的男子在朝自己的脖子刺擊後被送往醫院，確認死亡，警方仍在現場調查詳細情況。

根據《NHK》最新報導，今（28日）上午7點45分左右，川崎市登戶公園附近的道路上，有路人向警方通報有「多人被刺傷」。根據警方消息指出，目前已知有16名小學女童和一男一女2名大人受傷而被送往醫院，其中一名30歲的男性和一名女童心肺功能停止，3名病患傷勢嚴重，另外有一名小學6年級女童死亡。

警方在現場附近確認一名男子身分，但是男子隨後朝自己的脖子刺擊後，陷入意識不清的狀態，在送往醫院後死亡。根據警方消息，該男推測為住在川崎市內的50多歲男子，有許多目擊者嚇到指出，看見這名男子雙手握住菜刀靠近正在等待公車的小學生，接著一一攻擊他們，男子還大喊「我要殺了你」，當時則已經有多人倒地。

在現場也發現2把菜刀，警方目前正在殺人罪嫌方向調查，案發現場位在川崎市多摩區的住宅區，距離登戶車站只有約250公尺。


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關鍵字：鏡週刊,日本,隨機殺人

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