「邊緣男」六親孤絕！被繼父打到吐血　難忍15歲小女友劈腿殺她全家

▲朱建華（中）被逮後毫無悔意，還嗆要殺死許女全家。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

7年前，因為懷疑15歲的小女友劈腿，29歲的搬運工人朱建華，竟然狠心的將女友9歲的小弟用菜刀割喉，一個多小時後，少女與大弟弟回家，朱建華繼續殺！先將國一的大弟殺成重傷，再挾持少女欲跳樓，與警方僵持，幸好千鈞一髮之際，被派出所所長許文居拉了下來，結束這驚險的場面。

審訊期間，朱男企圖以躁鬱症減輕刑度，但警方透露，他殺人之後若無其事，恨意猶存，他不是精神疾病患者，而是性格偏激的社會邊緣人；悲哀的是，朱嫌與被害少女，都是破碎家庭的受虐兒與不被關注的寂寞孤雛，渴望愛，卻不懂得怎麼愛人與被愛。

▲朱嫌與被害少女，都是破碎家庭的受虐兒，渴望愛，卻不懂得怎麼愛人與被愛。

朱建華似乎是一個六親孤絕，沒有朋友的人，他唯一擁有的，就是這個女朋友，偵查隊長陳宜彬透露，一講到家人，他情緒顯得激動！警方調查，發現他的家庭關係非常複雜，他母親與他父親在一起時，已經與別人生了2個孩子，生下他後雙親離婚，國小時，朱建華被生父丟給母親，他必需與2個同母異父的兄姊住在一起，到他國中時，母親認識新男友離家，繼父酒後常把他打到吐血，所以他怨恨家人。

朱建華是在案發前2年，透過網路打怪遊戲認識許姓少女，當時少女小六剛升國一，且暑假經歷母喪，他利用少女的悲傷與無知，大獻殷勤，讓少女獻身於他，2人開始交往。

時任四分局偵查隊長的陳宜彬說：「朱建華在偵訊時，透露出對世界充滿了恨意，感覺他六親不認，沒有朋友，原本有個舅舅跟他比較親，但後來也鬧翻了，不願來看他。」當朱建華知道所有家屬親戚都不願意跟他沾上邊，竟然惡狠狠說：「他們不來也好，否則，我們還有些代誌沒了結」！

▲警方解救遭挾持的許女後，將朱建華押解到警局偵訊。（東森新聞提供）

警方調查，朱建華老家在新北市萬里，母親與他父親結婚前，就與另一個男人生下一男一女，朱嫌念小學時，父母離婚，他先是跟水泥工父親一起住，國小時，爸爸將他丟給離婚的妻子，他必須與同母異父的兄姊一起生活，家庭狀況很複雜。

國中畢業後，朱建華到工廠上班，這時，他母親又認識新男友而離家，繼父經常酒後將氣出在他身上，還把他打得吐血。

警方曾一度聯絡上朱建華的阿姨，阿姨搖頭說，除了舅舅，還有個大姊跟他稍微親一點，跟舅舅鬧翻之後，就剩下姊姊有聯絡，但這個姊姊被同住在萬里的男友打斷手，也離家出走，從此不跟家裡聯絡，這個家庭，可以說四分五裂，朱母生病，沒有一個小孩去看他。

陳宜彬說，因為他幾乎沒被家人愛過，他渴望愛，卻不知如何去愛，他認為他唯一擁有的，是許姓少女的愛，被劈腿，他就想與對方同歸於盡，他得不到，也要毀了他，不想讓別人得到。

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