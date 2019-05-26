醉騎士雙載遇三寶小客車迴轉　路口撞上他昏迷友斷腿

▲男騎車酒駕遇上違規迴轉小客車，路口撞上，2人受傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

林姓男子酒後騎機車載友行經西屯路時，發現前方路口突然出現一輛汽車，反應不及撞上，林受傷昏迷，乘客更骨折，雙雙送醫住院治療。警方表示，林男酒測值0.43，黃女未依規定迴轉，各有過失，將依法究辦。

台中消防局26日凌晨2點多獲報，西屯區西屯路二段發生汽機車車禍，有人受傷。消防隊立刻派遣人車前往，發現現場機車倒地，騎機車的林姓男子與友人倒地，林受傷嚴重昏迷，乘客則身受多處擦傷，大腿疑似骨折，立刻將2人送往醫院治療，所幸無生命危險。而小客車駕駛黃姓女子則只受到驚嚇，沒有受傷。

▲小客車右後側遭撞。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼機車撞上小客車後再撞電線桿倒地。（圖／記者李忠憲翻攝）

28歲黃女向警方表示，她當時開車走西屯路2段正要迴轉往清隆巷行駛時，一輛機車就突然衝過來撞上她右後方，害她推撞到路邊電線桿及變電箱。她下車後發現機車上2人都倒地受傷，趕快報警。

警方表示，黃女現場酒測排除酒駕，林男因傷重，由醫院抽血酒測發現酒精濃度高達0.43，初步研判林男酒駕，加上黃女未依規定迴轉才釀禍，肇事原因有待調查。除將依公共危險罪嫌將林男送辦，黃女也將開罰。

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